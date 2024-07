Com campanha irregular, Ceará se distancia do G-4 e se aproxima do Z-4 na Série B

Foto: Gabriel Silva/Ceará SC Léo Condé comanda terceiro treino à frente do Ceará

Desde dezembro de 2022, quando foi rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro, o objetivo do Ceará é apenas um: conquistar o acesso e voltar a disputar a elite do futebol nacional. No entanto, a meta vem tendo dificuldades para ser batida por demérito do próprio clube.

Em 2023, o time passou longe de subir e terminou a competição na pífia 11ª posição com 50 pontos somados. Neste ano, o cenário vem se repetindo e a equipe não conseguiu engrenar até o momento. Isso porque, após 15 jogos disputados, o Vovô soma apenas 19 pontos.

Na atual edição, são cinco vitórias, quatro empates e seis derrotas - sendo cinco sofridas nos últimos sete duelos. Com uma campanha irregular, a intenção de chegar ao G-4 da tabela esfriou e a realidade mudou: três pontos separam o Alvinegro do CRB, primeiro time da zona de rebaixamento.

Décimo terceiro colocado, o time de Porangabuçu vai precisar de uma melhora significativa para poder voltar a sonhar com o acesso e os números são claros quanto a isso. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, a equipe tem apenas 8,7% de chance de subir, enquanto a de rebaixamento é de 21,4%.

A média histórica para o acesso à Série A é de 62 pontos, basicamente 52% de aproveitamento. Ou seja, faltam 43 para o Ceará, que tem 42% de aproveitamento. Ciente desse contexto, o técnico recém-chegado, Léo Condé, prefere se apegar na possível evolução do Vovô a partir da próxima rodada.

"Se virarmos o turno com 27 ou 28 pontos, temos tudo para brigar no segundo turno em busca de uma possível classificação para a primeira divisão", disse após a derrota para o Paysandu, na última sexta-feira, 12.

Almejando nove pontos nos últimos quatro compromissos da Série B, o Alvinegro vai encarar Avaí, Botafogo-SP, América-MG e

Guarani, respectivamente.

A pontuação, que é idealizada para seguir na briga de um possível acesso ao fim da temporada, também é importante para se distanciar da zona de rebaixamento. A média histórica para queda é de 42 pontos. Ou seja, o alerta tem que estar ligado em Porangabuçu.

Para evitar mais um fracasso, o Ceará terá que passar por ajustes, principalmente na defensa, que hoje é a terceira mais vazada da Segundona. Devido a isso, a diretoria alvinegra colocou o setor como prioridade na janela de transferências.