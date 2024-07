Destaque, Yamal foi líder em participações em gols na Euro

Foto: Miguel Medina/AFP Com diversos recordes quebrados, conheça Lamine Yamal, a nova joia do futebol mundial

Apesar de ter apenas 17 anos (completados durante o torneio), Lamine Yamal foi um dos grandes nomes da Eurocopa de 2024, que terminou no último domingo, 14, com o título da Espanha. A equipe do jovem atacante, eleito o melhor jogador sub-22 da competição, venceu a Inglaterra por 2 a 1, no Estádio Olímpico, em Berlim, na Alemanha.

Yamal foi o líder na soma de assistências e participações em gols da competição. Em sete jogos, ele anotou um gol e deu quatro assistências para a seleção campeã.

O jogador do Barcelona precisou de 101 minutos para participar de um gol, somou 19 passes decisivos e oito grandes chances criadas, segundo dados do site de estatísticas Sofascore.

Na grande final, Yamal deu a assistência para o gol de Nico Williams, que abriu o placar, colocando a Espanha em vantagem. A Inglaterra empatou com Palmer, mas Oyarzabal recolocou os espanhóis na frente com tento marcados nos minutos finais do jogo e conseguindo segurar o resultado até o apito final.

Agora, Yamal - que viu seu nome especulado numa negociação com o PSG por mais de R$ 1,5 bilhão - voltará a campo somente pelo Barcelona, quando enfrenta o Manchester City no dia 30 de julho em amistoso pré-temporada.