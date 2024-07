Ceará está liberado para registrar reforços no BID da CBF há seis dias

Foto: Marcelo Vidal/Ceará SC João Paulo Silva, presidente do Ceará, em conversa com jornalistas na sala de imprensa do estádio Carlos de Alencar Pinto, em Porangabuçu

O Ceará ainda aguarda a retirada do nome da área de transfer ban do site da Fifa, mas já recebeu sinal verde da entidade e está liberado para registrar atletas para a disputa da Série B.

A liberação aconteceu na última quarta-feira, dia 10, quando a Diretoria de Registro, Transferência e Licenciamento de Clubes da CBF enviou e-mail ao Alvinegro e à Federação Cearense de Futebol (FCF).

A suspensão dada ao Ceará pela Fifa aconteceu pela falta de pagamento da segunda parcela ao Yokohama FC, do Japão, referente à compra de Saulo Mineiro. No dia 8, o clube transferiu R$ 1,2 milhão aos japoneses e solicitou a retirada do transfer ban, oficializada dois dias depois. Até o momento, o Vovô quitou cerca de R$ 2,2 milhões dos R$ 3 milhões a serem pagos ao clube asiático.

No site da entidade, entretanto, ainda consta o nome do Ceará. Em contato com O POVO, Fred Bandeira, diretor jurídico do clube, pontuou que a atualização da plataforma deve acontecer nos próximos dias e que, apesar disso, o Vovô está liberado para registrar atletas.

A intenção da diretoria, inclusive, é de anunciar cinco atletas como reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um deles será o ponta-direita Lucas Rian, destaque do Confiança na Série C. O atleta está em Fortaleza treinando sob o comando de Léo Condé.