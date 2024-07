Em mau momento, Ceará tem mais quatro jogos no 1º turno para subir na tabela da Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Vovô amargou duas derrotas nos dois últimos jogos

O Ceará vive momento delicado na Série B do Campeonato Brasileiro. A derrota para o Paysandu ampliou a sequência negativa: apenas uma vitória nas últimas sete partidas. Com 19 pontos, está a três da zona de rebaixamento e a cinco do G-4. Até o final do primeiro turno, tem mais quatro confrontos para tentar melhorar a pontuação e elevar a confiança.

Sob o comando de Léo Condé, o Alvinegro soma duas derrotas em dois jogos. Para além dos resultados, segue com problemas defensivos e piorou ofensivamente. Com Mancini à frente, a equipe apresentava volume ofensivo, mas pecava na finalização.

Agora, nas apresentações contra Santos e Paysandu, o Vovô demonstrou incapacidade construtiva, resultando em muitos arremates de média e longa distância, devido à falta de criatividade para entrar na área adversária.

Restando quatro partidas para o encerramento do primeiro turno, a expectativa é de conquistar resultados expressivos, sobretudo em casa, contra Botafogo-SP e Guarani, equipes que brigam contra a zona de rebaixamento. Os outros adversários serão Avaí e América-MG, fora de casa.

Para Léo Condé, a pontuação ideal para o Ceará virar o turno com possibilidade de seguir brigando pelo acesso é entre 27 e 28 pontos. Para isso, seriam necessárias três vitórias (28) ou duas vitórias e dois empates (27). Ou seja, em ambos os cenários, o Vovô precisará de uma sequência sem derrotas.

Atualmente, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Ceará tem 8,6% de chances de conquistar o acesso à Série A. Na avaliação do estatístico Thiago Minhoca, comentarista da Rádio O POVO CBN, para assegurar vaga na elite em 2025, o Alvinegro deverá registrar 61 pontos.

“A média do quarto colocado, geralmente, gira em torno de 63 pontos. Esse ano, com essa rodada que está acontecendo agora, a pontuação está abaixo do que geralmente é, indicando algo por volta de 61 pontos, podendo ser mais ou menos, a depender das equipes até o final do campeonato. Se projetarmos 61 para o Ceará, restam 42 a disputar nos próximos 23 jogos que terá”, explicou.

Para se livrar do rebaixamento, o Vovô precisaria atingir a casa dos 45 pontos. Hoje, a chance de queda está em 21,1%, de acordo com a UFMG. Apenas cinco clubes tem probabilidades maiores de descenso que o Alvinegro de Porangabuçu: Chapecoense (25,2%), Botafogo-SP (26%), Brusque (53,4%), Ituano (65,1%) e Guarani (91,1%).

“Entre 44 e 43 para se manter na Série B. Varia, claro. Já tivemos o Icasa caindo com 47 pontos. Trabalhando com 45, o Ceará precisaria de mais 26 pontos nesses 23 jogos. Manter o desempenho próximo de 33% de aproveitamento”, concluiu Thiago Minhoca.