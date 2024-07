Fortaleza tem fator casa como trunfo para tentar ingressar no G-6 nas próximas rodadas

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Goleiro João Ricardo em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

Após o grande triunfo sobre o Flamengo, na última semana, o Fortaleza segue na caça do G-6 da Série A. Ocupando atualmente a sétima colocação da tabela, com um ponto de diferença para o São Paulo (6º), o Tricolor tem grande chance de ingressar na zona de classificação à Libertadores nas próximas duas rodadas, em que enfrenta Vitória e Atlético-GO, ambos na Arena Castelão — onde está invicto.

O fator casa tem sido fundamental na campanha do time comandado por Vojvoda. Em seus domínios, além de não ter perdido nenhum jogo pelo Brasileirão, o Leão conquistou cinco vitórias e três empates, sendo o quarto melhor mandante do certame, segundo dados do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Nos últimos cinco jogos na capital cearense, o Tricolor do Pici venceu todos os rivais: Athletico-PR, Grêmio, Palmeiras, Juventude e Fluminense. Neste positivo recorte de resultados, sofreu um único gol e marcou oito. O impacto do bom desempenho no Castelão se reflete na tabela, já que 69% dos pontos obtidos foram atuando como mandante.

Em paralelo, como não depende apenas de si para ingressar no -G6, o Fortaleza terá de ficar de olho nos rivais. Na próxima rodada, o único adversário que pode ultrapassar é o São Paulo, que encara o Grêmio no Morumbis. Em caso de vitória cearense e empate do clube paulista, o Leão toma a sexta posição.

Vale ressaltar que o Cruzeiro já jogou na 17ª rodada e venceu o RB Bragantino. Ou seja, o Tricolor do Pici pode empatar em pontuação com o Cabuloso e projetar algo na 18ª rodada, tendo em vista que a equipe mineira encara o Palmeiras fora de casa, enquanto o Leão recebe o Atlético-GO.

Próximo rival do Fortaleza está entre os piores visitantes da Série A

Outro fator que torna o cenário positivo para o Fortaleza está ligado à má fase do Vitória atuando fora de casa em jogos do Campeonato Brasileiro. Em sete confrontos como visitante, o Rubro-Negro conquistou somente um triunfo, além de dois empates e quatro derrotas.

O desempenho ruim longe do Barradão, que totaliza um aproveitamento de 24%, coloca o time baiano entre os piores visitantes da Série A. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Vitória só tem rendimento melhor que cinco times: Vasco (14%), Juventude (9%), Corinthians (7%), Grêmio (5%) e Fluminense (4%).

Na campanha fora de casa, a única equipe que o Vitória venceu foi o Fluminense, lanterna da competição. Diante do Cruzeiro, Vasco, RB Bragantino e Corinthians, o Rubro-Negro deixou o campo derrotado. Os empates aconteceram contra o Juventude e Cuiabá.