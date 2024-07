Barceló mira reação do Ceará na Série B e mantém confiança no acesso

Foto: Felipe Santos / Ceará SC Facundo Barceló é o goleador do Vovô na Série B

Artilheiro do Ceará na Série B, com quatro gols — empatado com Saulo Mineiro —, o centroavante Facundo Barceló reconheceu o momento negativo vivido pelo Alvinegro, citando que o rendimento está abaixo do esperado e que isso, inclusive, resultou na saída do treinador Vagner Mancini.

Em entrevista coletiva na tarde de ontem, em Porangabuçu, o uruguaio pontuou a necessidade de voltar a vencer na competição, após duas derrotas consecutivas, para seguir buscando o acesso à elite do Brasileirão.

Após a oitava rodada, quando entrou no G-4 pela primeira vez desde o rebaixamento, o Ceará caiu de produção e passou a ocupar a segunda página da tabela de classificação. Hoje com 19 pontos, ocupando a 13ª posição, está a cinco da zona de acesso e com 8,2% de probabilidade de subir para a Série A, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

“A posição que estamos hoje na tabela não era o que esperávamos. Entramos em uma sequência onde não tivemos bom rendimento. Tivemos jogos difíceis e teve a saída de um treinador (Vagner Mancini) neste meio. Foram várias situações que refletem no nosso posicionamento hoje. É um torneio muito parelho e isso te dá a possibilidade de, ao vencer dois jogos seguidos, te colocar na briga novamente”, disse.

A campanha do Vovô na atual edição da Série B é a quinta pior da história do clube na competição — inferior, inclusive, à registrada em 2023. O desempenho de 2024 só fica à frente de 2015, 2006, 2013 e 2012, quando registrou 11, 14, 17 e 18 pontos, respectivamente. Porém, para o centroavante uruguaio, a quatro rodadas do fim do primeiro turno, há tempo para reverter a situação.

“Uma vitória te dá confiança, e outra vitória te posiciona novamente no posto para o acesso. É esse pensamento que temos hoje. De sair o mais rápido possível dessa sequência de resultados negativos e que temos tempo para conquistar o objetivo de subir para a Série A”, concluiu Barceló.

Na próxima sexta-feira, 19, diante do Avaí, às 19 horas, o Alvinegro terá a oportunidade de voltar a vencer na competição nacional. A vitória é de suma importância para os objetivos traçados pelo técnico Léo Condé, que visa encerrar o primeiro turno com 28 pontos. Para isso será necessário conquistar três vitórias.

Contra o Leão da Ilha, Condé não terá o meio-campista Jorge Recalde e o atacante Saulo Mineiro à disposição, ambos suspensos. Por outro lado, existe a possibilidade do ponta-direita Lucas Rian, anunciado ontem, estar entre os relacionados para o confronto.