Fortaleza recebe Vitória e almeja 3º triunfo seguido para consolidar boa fase na Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Experiente Titi deve ser titular na zaga tricolor

Vivendo o melhor momento na temporada, o Fortaleza recebe o Vitória hoje, às 21h30min, na Arena Castelão, em duelo válido pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O duelo nordestino coloca frente a frente dois contextos distintos no torneio: enquanto o Leão do Pici almeja o G-6 da tabela, o Leão da Barra vem pressionado para se afastar da zona de rebaixamento.

Embalado pela vitória sobre o Flamengo, em pleno Maracanã, na última rodada — quando o time carioca era o líder do Brasileirão —, o plantel comandado por Vojvoda quer fazer valer o fator casa diante do Rubro-Negro baiano para consolidar a boa fase. Como mandante na Série A, inclusive, o escrete vermelho-azul-e-branco está invicto: são cinco vitórias e três empates em oito jogos.

O Vitória, por outro lado, chega para o confronto vindo de derrota no Barradão para o Botafogo. O Rubro-Negro, que é um dos piores visitantes da competição, com 24% de aproveitamento fora de casa, somou apenas seis pontos dos últimos 18 disputados. O Leão é liderado pelo treinador Thiago Carpini e figura como o primeiro time fora do Z-4.

Um detalhe curioso é que o Fortaleza irá reencontrar o Vitória na Série A após 21 anos. As duas equipes não realizavam este clássico regional pelo principal torneio do País desde o Brasileirão de 2003. Naquele ano, um triunfo para cada lado. Em Salvador, no primeiro turno, o Rubro-Negro venceu pelo placar de 2 a 1. Na volta, o Tricolor levou a melhor por 1 a 0, no Estádio do Junco, em Sobral.

No recorte geral de duelos na Série A, o equilíbrio prevalece. Foram dois triunfos para cada lado, além de três empates. Neste ano, os Leões se encontraram pela Copa do Nordeste, em partida da fase de grupos, realizada na Arena Castelão. O Vitória derrotou o Fortaleza por 1 a 0.

Para o confronto de hoje, Vojvoda pode contar com os retornos dos meio-campistas Martínez e Zé Welison. Os dois se recuperaram de lesão e participaram das atividades de segunda-feira, 15, e ontem, as únicas do Fortaleza visando o embate. Pedro Rocha, em transição, e Calebe, em processo de fortalecimento muscular, devem seguir como desfalques.

Pelo lado do Vitória, Carpini terá a volta do atacante Osvaldo, ex-Fortaleza. O experiente jogador de 37 anos, cria das categorias de base do Tricolor, tem forte identificação com a torcida. No Pici, atuou profissionalmente em oito temporadas, a última em 2021, ano em que participou da campanha histórica no Brasileirão — a equipe terminou em quarto lugar do certame.



Além de Osvaldo, outro atacante também deve reforçar o time comandado por Carpini: Iury Castilho. O jogador teve passagem recente pelo futebol cearense, já que defendeu o Ceará na temporada de 2022. Em contraponto, o volante Caio Vinícius e o zagueiro Camutanga, entregues ao departamento médico, desfalcam a equipe baiana.



Fortaleza x Vitória



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi (Cardona) e Bruno Pacheco; Pedro Augusto, Hércules e Pochettino; Breno Lopes, Lucero e Yago Pikachu (Marinho). Téc: Vojvoda

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Willian Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan, Léo Naldi e Willian Oliveira; Matheusinho, Osvaldo (PK) e Alerrandro. Téc: Thiago Carpini

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 17/7/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein-Fifa/RS

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel/RS e Luis Carlos de Franca Costa/RN

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira/MG

Transmissão: TV Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO