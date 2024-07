Às vésperas das Olimpíadas, cearense Thiago Monteiro vence tenista top-9 do mundo

Foto: JOHAN LILJA/Divulgação Thiago Monteiro comemora vitória na Suécia

O tenista cearense Thiago Monteiro avançou para as quartas de final do ATP 250 de Bastad, na Suécia, após vencer o segundo maior favorito da competição, o norueguês Casper Ruud, duas vezes vice-campeão de Roland Garros e atual nono colocado no ranking mundial.



Às vésperas do início das Olimpíadas — que tem abertura marcada para o dia 26 de julho —, o número 2 do ranking brasileiro e 85 no ranking geral venceu o europeu com autoridade por 2 sets a 0, conquistando a sua vaga para a próxima fase.



Thiago Monteiro agora se prepara para duelar contra o o croata Duje Ajdukovic, que bateu o russo Pavel Kotov por 2 sets a 1. A partida está marcada para amanhã, às 6 horas (de Brasília).



"Foi uma vitória incrível, joguei um jogo perfeito hoje (ontem, quarta-feira), um dos melhores da temporada para mim. Muito feliz em vencer um dos melhores da temporada. Agora, é seguir nesse nível para buscar melhores resultados", celebrou o cearense.

O triunfo sobre Casper Ruud se tornou o terceiro de Monteiro sobre um tenista do top-10 do ranking mundial em 2024. Os números contam o W.O sobre o espanhol Carlos Alcaraz, no Rio Open, então 2º colocado, que abandonou o duelo após lesão. O outro adversário vencido foi o grego Stefanos Tsitsipas, 7º do mundo, no ATP de Madrid, em abril.

"Eu não sabia dessa estatística, mas, sem dúvidas, acreditando mais no meu tênis, no meu nível, tenho bola para machucar vários jogadores, tento colocar isso em quadra", avaliou Thiago Monteiro.

O brasileiro ocupa nesta semana o 85º posto do ranking e, provisoriamente, recupera nove colocações, indo ao 78º. Sua mais alta classificação foi o 61º.



Com Victor Barros