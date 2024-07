Chance de evolução do Ceará na Série B passa pela oxigenação do elenco com reforços

Foto: Tiago Caldas /EC Bahia Alvinegro tenta o retorno do zagueiro Marcos Victor

A possibilidade de melhora do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro passa diretamente pela chegada de novos atletas para oxigenar o elenco e elevar o nível de competitividade interna.

Após a derrota para o Paysandu, na última sexta-feira, 12, o técnico Léo Condé confirmou que, além do atacante Lucas Rian, anunciado na segunda-feira, 15, o Alvinegro de Porangabuçu deverá contratar, no mínimo, mais quatro reforços.

“Não adianta trazer por trazer, temos que ser assertivos. A gente acredita que vindo atletas para agregar, temos tudo para fazer um bom restante de turno e, principalmente, um segundo turno forte”, ponderou o treinador.

As contratações do Vovô estão sendo focadas em elevar o nível técnico do elenco e, principalmente, preencher lacunas. Com as saídas do meio-campista Guilherme Castilho e dos atacantes Janderson e Bruninho, era certo que a diretoria iria procurar substitutos.

Além de Lucas Rian, o clube tem acerto encaminhado com o volante Andrey, do Coritiba. Revelado pelo Vasco, o atleta chega para disputar posição com Jean Irmer, De Lucca e Richardson.

O Ceará ainda avalia a contratação do jovem ponta-esquerda Talisson, do RB Bragantino. O Alvinegro demonstrou interesse em tê-lo por empréstimo, mas o time paulista não decidiu se utilizará o atacante na sequência da temporada.

Para reforçar a defesa, o Vovô tenta o retorno do zagueiro Marcos Victor, do Bahia, também por empréstimo. A ideia é que o defensor dispute posição com Matheus Felipe, Ramon Menezes, David Ricardo e Gabriel Lacerda.

Até o momento, o único oficializado é Lucas Rian. O ponta-direita, inclusive, viajou para Santa Catarina com a delegação e já foi regularizado ontem no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Internamente, o discurso do elenco segue sendo de plena confiança no acesso à Série A e que os reforços contribuirão para uma melhora do Ceará — a equipe, hoje, ocupa a 13ª colocação, com 19 pontos.

“Creio que é necessário (reforços), pois tivemos as saídas de dois ou três jogadores que eram importantes para nós […] Todos vão chegar para somar e serão bem-vindos. Necessitamos de todos para seguir na luta pelo objetivo principal”, comentou o atacante uruguaio Facundo Barceló.

Para o discurso acontecer na prática, o Vovô precisará superar o Avaí, amanhã, às 19 horas, na Ressacada, para se reaproximar do G-4 da Segundona. A distância, atualmente, é de cinco pontos.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Alvinegro de Porangabuçu tem 8,2% de chances de conquistar o acesso à elite do Brasileirão.