Ferroviário é derrotado pelo Ypiranga no RS e segue no Z-4 da Série C

Foto: Lenilson Santos/FAC Tubarão da Barra foi batido em território gaúcho

O Ferroviário se complicou na Série C do Campeonato Brasileiro. Jogando fora de casa, o Tubarão da Barra foi derrotado por 2 a 0 para o Ypiranga, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), na noite de ontem. Zé Vitor e Edson Cariús marcaram os gols dos gaúchos.

O resultado manteve o time coral na zona de rebaixamento da Terceirona, com 11 pontos conquistados. De momento, é o 17º colocado na tabela de classificação. Na próxima rodada, a equipe viaja até Aracaju (SE) para encarar o Confiança, na segunda-feira, 22, na Arena Batistão.

O duelo no interior gaúcho colocava à frente dois opostos no torneio. O Ferrão queria, a todo custo, ficar longe da zona de rebaixamento. Já o Canário buscava o G-8 para seguir firme na luta pelo acesso.

Neste cenário, os mandantes começaram tendo as melhores oportunidades e obtendo mais posse de bola. Logo aos oito minutos, Caio finalizou e a bola passou rente à trave. O Tubarão teve chance aos 10 minutos, com Ciel, arriscando de perna direita, mas o chute saiu em tiro de meta para o goleiro adversário.

Na volta para o segundo tempo, precisando do resultado positivo para chegar aos grupo dos oito primeiros, o Ypiranga se lançou ao ataque. Desta forma, não demorou para os mandantes chegarem ao primeiro gol.

Caio fez jogada individual e achou Gedeílson na direita. No cruzamento, a bola sobrou para Zé Vitor, que foi preciso no lance e tirou o zero do marcador do Colosso da Lagoa.

Pressionado pela situação na classificação, o Ferroviário não tinha outra alternativa: lançou-se ao ataque. Paulinho Kobayashi mexeu na equipe e pôs em campo jogadores como Kiuan, Gabryel Martins e Vinicius Alves.

A melhor oportunidade veio aos 26 minutos: Marciel tentou duas vezes deixar tudo igual, mas Alexander, arqueiro do rival gaúcho, evitou.

Depois disso, mesmo com as modificações e a postura alterada, o Peixe não conseguiu ser efetivo para buscar o empate. Pelo contrário, mesmo adotando um modelo de jogo mais defensivo, o Ypiranga ainda mataria o confronto no final. Edson Cariús, ex-Ferroviário, aproveitou bom cruzamento e, livre, deu números finais ao embate entre cearenses e gaúchos.