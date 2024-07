Fortaleza bate Vitória por 3 a 1 e embala terceiro triunfo seguido no Brasileirão

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Breno Lopes foi o destaque tricolor no Castelão

Imbatível em casa, o Fortaleza voltou a protagonizar uma bom triunfo na Arena Castelão, pela Série A, na noite de ontem. Diante de mais de 24 mil torcedores, o Tricolor do Pici superou o Vitória por 3 a 1, com tentos marcados por Breno Lopes, Pochettino e Tinga, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão. Zé Hugo descontou para o time baiano.

O resultado não somente confirma a boa sequência do Leão na competição nacional, mas também fortalece os números em solo alencarino: são seis vitórias e três empates nos próprios domínios, o que coloca o grupo encostado no G-6, com 29 pontos somados em 16 jogos disputados.

O jogo foi bastante desenhado, especialmente no primeiro tempo, numa boa dinâmica entre Pochettino e os atacantes tricolores. Desinibido visitante, o Vitória buscou ditar o ritmo do embate nos minutos iniciais, mas, mesmo chegando próximo ao gol de João Ricardo, não conseguiu criar chances, diferentemente do Tricolor do Pici, que, em contrapartida, tinha calma para buscar a meta defendida por Lucas Arcanjo e logo a primeira grande oportunidade de abrir o placar chegou.

Aos oito minutos, diante de uma possível mão na bola do zagueiro Wagner Leonardo, a arbitragem marcou um pênalti para o Fortaleza. A infração foi anulada, no entanto, dois minutos depois, em consulta do árbitro Rafael Rodrigo Klein ao VAR.

Apesar do contragosto, o Tricolor não se inibiu e seguiu, com calma, trocando passes e criando oportunidades, enquanto o Vitória ia tropeçando nos próprios toques sempre que chegava ao ataque.

Foi neste enredo que o Leão abriu o placar aos 24 minutos. Em uma cobrança de falta, Breno Lopes mandou para o fundo das redes baianas sem qualquer desvio, colocando o Fortaleza em um ambiente ainda mais confortável na partida.

Oportunista, o time de Vojvoda foi tornando a partida ainda mais favorável a si e logo o grupo ampliou o placar, aos 38 minutos. Protagonista, Breno Lopes colocou uma bola na trave, que resvalou no camisa 26 e ele acabou por tocar Pochettino, que, confirmando a esplêndida fase com a camisa tricolor, ampliou a vantagem.

No segundo tempo, o Vitória tentou repetir o enredo da primeira etapa, buscando a meta de João Ricardo e pressionando nos minutos iniciais, mas logo o Leão do Pici conseguiu confirmar o triunfo com um gol marcado por Tinga, aos nove minutos.

Com o placar confortável, restou aos donos da casa controlar o resultado. O Vitória ainda diminuiu aos 44 minutos, com gol marcado por Zé Hugo, mas não fez o suficiente para tirar do grupo comandado por Vojvoda os três pontos do jogo.

O Fortaleza agora volta a campo no próximo domingo, 21, quando recebe o Atlético-GO, pela 18ª rodada do Brasileirão, às 18h30min. A partida será realizada na Arena Castelão.

Fortaleza 3x0 Vitória

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonatan; Rosseto (Pedro Augusto), Hércules (Sasha) e Pochettino (Machuca); Breno Lopes (Kervin Andrade), Lucero e Pikachu (Marinho). Téc: Vojvoda

Vitória

4-3-3: Lucas Arcanjo; Willean Lepo, Bruno Uvini, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Luan Santos (Léo Naldi), Willian Oliveira e Jean Mota (Daniel Jr.); Everaldo (Osvaldo), Alerrandro (Zé Hugo) e Janderson. Téc: Thiago Carpini

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 17/7/2024

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein/RS (Fifa)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel/RS e Luis Carlos de Franca Costa/RN

Gols: 24min/1ºT - Breno Lopes, 38min/1ºT - Pochettino e 9min/2ºT - Tinga (FOR); 44min/2ºT - Zé Hugo (VIT)

Cartões amarelos: Hércules, Brítez, Titi e Lucero (FOR); Luan Vinícius e Daniel Jr. (VIT)

Público total: 24.813 presentes/R$ 318.838,00