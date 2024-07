Breno Lopes se firma como titular e potencializa setor ofensivo do Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Breno Lopes tem vivido bom momento no Leão

Anunciado em abril, Breno Lopes não precisou de muito tempo no Fortaleza para se firmar como titular da equipe comandada por Vojvoda. O atacante, que colecionou troféus e foi herói de um título da Libertadores pelo Palmeiras, potencializou o setor ofensivo tricolor pelo lado esquerdo e desbancou nomes importantes do plantel, como Moisés e Machuca.

Na época em que foi contratado pelo Leão, Breno Lopes estava insatisfeito com a pouca minutagem no Verdão. Nos últimos sete jogos com a camisa alviverde, em somente um acabou sendo utilizado por Abel Ferreira. No Fortaleza, encontrou — e construiu — um cenário diferente: rapidamente ganhou a confiança de Vojvoda e soube aproveitar as oportunidades.

Desde que estreou pelo escrete vermelho-azul-e-branco, na partida contra o RB Bragantino, pela quarta rodada da Série A, Breno Lopes não perdeu mais o posto de titular. Quando disponível, iniciou todas as partidas, 13 no total. Neste recorte, participou diretamente de cinco gols do Tricolor, sendo três assistências e dois tentos.

Entre as contribuições para bolas nas redes, duas aconteceram no triunfo sobre o Vitória na última quarta, 17, na Arena Castelão. Contra o Rubro-Negro, o camisa 26 protagonizou sua melhor exibição como jogador do Fortaleza. Marcou gol — o primeiro pelo clube na capital cearense —, acertou a trave e deu assistência para Pochettino.

“Feliz demais em poder comemorar meu primeiro gol na Arena Castelão, ao lado do nosso torcedor. Todos conhecem a força dessa torcida e agora, jogando aqui, sei a energia que eles nos passam com a festa que fazem nas arquibancadas. Fui muito bem recebido no clube e espero comemorar muitos gols com essa camisa”, analisou o atacante, após o jogo contra o clube baiano.

Taticamente, o jogador também tem sido um pilar importante para o “novo” modelo de jogo de Vojvoda. Outrora mais propositivo, o treinador argentino do Leão tem, nos últimos confrontos, mostrado ideias diferentes, mais voltadas para uma forte compactação defensiva e transições.

Neste sistema, dois jogadores em específico cumprem papel ofensivo fundamental: Pochettino, com passes em profundidade, e Breno Lopes, com a velocidade e capacidade de vencer situações de um contra um. Não à toa, quase sempre é o atacante o responsável por puxar os contra-ataques.

Embora esteja emprestado pelo Palmeiras ao Fortaleza, o vínculo contratual de Breno Lopes com o time paulista se encerra no fim da atual temporada, deixando-o livre para assinar definitivamente com outro clube.