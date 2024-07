Ceará enfrenta Avaí na Ressacada para voltar a vencer e se distanciar do Z-4 da Série B

Foto: Israel Simonton/CearaSC Matheus Bahia é titular absoluto na lateral alvinegra

O Ceará visita o Avaí nesta sexta-feira, 19, às 19 horas, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), pela 16ª rodada, visando voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro.

O Vovô vem de duas derrotas, para Santos e Paysandu, respectivamente — ambas sob o comando do recém-chegado técnico Léo Condé —, e está flertando com a zona de rebaixamento.

Com 19 pontos conquistados em 15 partidas, o Alvinegro de Porangabuçu está a dois do Botafogo-SP, que abre o Z-4. As chances de descenso do Vovô, de acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), são de 20,8% no cenário atual.

Inclusive, em caso de derrota para o Leão da Ilha, o time de Léo Condé pode figurar entre os quatro piores da competição pela primeira vez em 2024. Para isso, seriam necessárias as vitórias de Botafogo-SP, Chapecoense e Amazonas, além do tropeço cearense.

Contra o Avaí, o Ceará visa melhorar o desempenho como visitante na Série B e, de quebra, superar o tabu de nunca ter vencido o time catarinense atuando em Florianópolis pela Segundona. Na história do duelo, o Vovô visitou o Leão em 13 oportunidades, registrando quatro empates e nove derrotas.

Pela atual edição do certame nacional, o time de Porangabuçu registra uma vitória, um empate e cinco derrotas em sete partidas longe de Fortaleza, com nove gols marcados e 12 sofridos.

“A posição que estamos hoje na tabela não era o que esperávamos. Entramos em uma sequência onde não tivemos bom rendimento. […] É um torneio muito parelho e isso te dá a possibilidade de, ao vencer dois jogos seguidos, te colocar na briga novamente”, avaliou o atacante Facundo Barceló.

Para o duelo, Léo Condé não poderá contar o artilheiro do Ceará em 2024, o atacante Erick Pulga. Por virose, o atleta não embarcou para Santa Catarina. Completam a lista de desfalques o volante Richardson, o meio-campista Jorge Recalde, e os atacantes Facundo Castro e Saulo Mineiro.

Sem o camisa 16, o treinador deve escalar Lucas Rian, recém-contratado. O ponta-direita de 24 anos, que estava no Confiança, deverá compor o setor ofensivo ao lado de Aylon e Barceló.

O Avaí, por sua vez, está lutando para retornar ao G-4. Após 11 partidas sem derrotas, a equipe catarinense sofreu reveses consecutivos, contra Novorizontino e Vila Nova, respectivamente, saindo da liderança para a sexta colocação. Como mandante na Série B, soma quatro vitórias e dois empates em oito partidas, sendo ainda derrotado em duas ocasiões.

Diante do Alvinegro, o técnico Gilmar Dal Pozzo — que já treinou o Vovô — não terá à disposição cinco atletas: o zagueiro Alan Costa, o volante Zé Ricardo, o meio-campista João Paulo e os atacantes Pedrinho e Hygor.

Avaí x Ceará

Avaí

4-4-2: César Augusto; Marcos Vinicius, Tiago Pagnussat, Gustavo Villar e Mário Sérgio; Judson, Willilan Maranhão, Pedro Castro e Giovanni; Vagner Love e Garcez. Téc: Gilmar Dal Pozzo

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo (Ramon) e Matheus Bahia; Lourenço, De Lucca e Lucas Mugni; Aylon, Lucas Rian e Facundo Barceló. Téc: Léo Condé

Local: Ressacada, em Florianópolis/SC

Data: 19/7/2024

Horário: 19 horas

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhaes/RJ

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira/RJ e Thiago Filemon Soares Pinto/RJ

VAR: Thiago Duarte Peixoto/SP

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO