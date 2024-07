Ceará vence Avaí na Ressacada e encerra jejum de vitórias como visitante na Série B

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC David Ricardo anotou o gol do triunfo alvinegro

O Ceará derrotou o Avaí por 1 a 0, na noite de ontem, na Ressacada, em Florianópolis (SC), e conquistou a primeira vitória sob o comando do treinador Léo Condé. Com o resultado, o Alvinegro chegou aos 22 pontos na tabela e encerrou o jejum de triunfos de dois meses como visitante na Série B.



O primeiro tempo da partida foi sonolento e sem emoções. Após mais uma semana livre de treino, o time comandado por Condé não conseguiu apresentar grandes evoluções. O que se viu foi uma equipe pragmática nas movimentações, lenta nas articulações e sem objetividade com a posse da bola.



Mesmo com Lucas Rian à disposição, que é ponta de origem e vinha atuando no Confiança, seu ex-clube, o técnico preferiu improvisar Raí Ramos pelo lado direito do ataque. Na esquerda, Aylon, que, embora voluntarioso sem a bola, pouco agrega na construção ofensiva, já que não tem velocidade e nem bom drible para quebrar linhas. Em consequência, com o meio-campo sem criatividade, o setor ofensivo do Vovô não causou incômodos ao Avaí.



Em 48 minutos da etapa inicial, o Alvinegro não deu um chute sequer na direção do gol defendido por César. O Avaí, também repleto de limitações, foi quem mais se aproximou de abrir o placar, sobretudo com chutes de fora da área — uma delas obrigou Richard a fazer grande defesa. Em números gerais, o escrete preto-e-branco teve 38% de posse, trocou apenas 114 passes e cruzou sete bolas na área adversária.



A passividade dos jogadores foi outro aspecto que chamou a atenção negativamente. O time escalado como titular, sem força, brio e intensidade, mostrou-se cômodo com o ritmo de jogo lento e sem emoção durante todo o primeiro tempo.



No retorno do intervalo, Condé fez uma mudança importante: colocou Lucas Rian no lugar de Barceló. O atacante, estreante da noite pelo Vovô, trouxe um novo espírito. Aguerrido e velocista, fez boas jogadas individuais, elevou o poder ofensivo do Alvinegro e foi o grande destaque do time no segundo tempo. Andrey, recém-contratado, também estreou, mas com menor minutagem.



Diferentemente da primeira etapa, o Ceará conseguiu ser mais incisivo e criar situações reais para estufar as redes. Teve chances claras com a bola rolando, como com Raí Ramos e Lucas Rian, mas foi por meio da bola parada que abriu o placar. Aos 23 minutos, após escanteio, David Ricardo subiu de cabeça e marcou o gol.



Com a vantagem, o cenário ficou favorável para o Alvinegro baixar as linhas, compactar-se no campo defensivo e abusar da velocidade de Lucas Rian para contra-atacar. O time cearense, vale ressaltar, portou-se bem nesta fase do jogo e anulou o Avaí. Não à toa, praticamente não sofreu perigos antes do apito final — à exceção de uma bola na trave no último minuto.



No fim, apesar do desempenho aquém, o Ceará precisava do resultado positivo de forma imediata e o conseguiu. A vitória talvez traga um novo ânimo para o elenco, que se afasta da zona de rebaixamento e passa a olhar novamente para o G-4.



Avaí 0x1 Ceará

Avaí

4-4-2: César Augusto; Marcos Vinicius, Tiago Pagnussat, Gustavo Villar e Mário Sérgio (Natanael); Judson (Jean Lucas), Willian Maranhão, Pedro Castro e Giovanni (Pottker); Vagner Love (Cassiano) e Garcez. Téc: Gilmar Dal Pozzo

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe e David Ricardo; Matheus Bahia, De Lucca (Andrey), Lourenço e Mugni (Jean Irmer); Raí Ramos (João Victor), Aylon (Kaique) e Facundo Barceló (Lucas Rian). Téc: Léo Condé

Local: Ressacada, em Florianópolis/SC

Data: 19/7/2024

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães/RJ

Assistentes: Daniel de Oliveira Alves Pereira/RJ e Thiago Filemon Soares Pinto/RJ

Gol: 23min/2ºT - David Ricardo

Cartões amarelos: Judson, Marcos Vinícius e Gustavo Vilar (AVA); Raí Ramos (CEA)