Cearense Thiago Monteiro perde para croata e é eliminado do ATP de Bastad

Foto: Johan Lilja/Nordea Open Tennis Thiago Monteiro caiu em torneio na Suécia

A campanha de Thiago Monteiro no ATP 250 de Bastad, na Suécia, chegou ao fim na manhã de ontem, ao ser derrotado por 2 sets a 1 pelo croata Duje Ajdukovi, atual 130º no ranking mundial. O revés impediu o tenista cearense de chegar à terceira semifinal de nível ATP na carreira — as duas semis foram em 2018, em Quito, e em 2021, em Melbourne.

Vindo de uma vitória maiúscula sobre o norueguês Casper Ruud, atual nono melhor do mundo, Monteiro foi eliminado nas quartas de final do torneio após perder pelas parciais de 6/2 e 6/4 e vencer uma por 6/4.



Após a vitória sobre o brasileiro, Duje vai enfrentar o experiente e multicampeão Rafael Nadal, que despachou o jovem argentino Mariano Navone, também por 2 a 1. Já o cearense tem vaga direta na chave do ATP 250 de Umag, na Croácia, que ocorre na próxima semana, antes das Olimpíadas de Paris.

As vitórias no saibro sueco renderam a subida de seis posições no ranking mundial para o tenista cearense, que deixa a 85º colocação e alcançará o 79º lugar na próxima segunda-feira, 22, quando a lista será atualizada.

Vitórias contra top-10



A vitória sobre o atual nono melhor do mundo, Casper Ruud, na manhã de quarta-feira, 17, foi o terceiro triunfo do cearense sobre tenistas presentes entre os 10 melhores do mundo nesta temporada.



Os números contam o W.O sobre o espanhol Carlos Alcaraz, no Rio Open, então 2º colocado, que abandonou o duelo após lesão. O outro adversário vencido foi o grego Stefanos Tsitsipas, 7º colocado do mundo, no ATP de Madrid, em abril deste ano



Surpreso, enfatizou sua qualidade nas quadras. "Eu não sabia dessa estatística, mas sem dúvidas acreditando mais no meu tênis, no meu nível, tenho bola para machucar vários jogadores, tento colocar isso em quadra", disse Thiago Monteiro.