Em ascensão, Fortaleza pode chegar até a 3ª colocação na próxima rodada da Série A

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Vojvoda tenta levar Tricolor à zona da Copa Libertadores

Em momento de ascensão na Série A, o Fortaleza pode não só ingressar no G-6 na próxima rodada, como se colocar entre os três primeiros da competição nacional. O Leão do Pici, que ainda possui um jogo em atraso em relação à maioria dos demais times, está na “cola” do pelotão de cima, com apenas dois pontos a menos que o Flamengo, atual terceiro colocado.

Para entrar na zona da Libertadores, entretanto, o time comandado por Vojvoda depende de outros resultados, além de precisar fazer sua parte. Na projeção, o escrete vermelho-azul-e-branco tem que vencer o Atlético-GO, seu próximo rival no certame, amanhã, e torcer por tropeços — empate ou derrota — de Cruzeiro (6º lugar, com 29 pontos), Bahia (5º, com 30 pontos) ou São Paulo (4º, com 30 pontos).

Caso um destes três times não vença, e o Tricolor conquiste os três pontos diante do Dragão, a equipe cearense se garante entre os seis primeiros no término da rodada. Como tem a mesma pontuação do Cruzeiro, o Fortaleza pode tomar a sexta colocação até empatando com o Atlético-GO. Neste cenário, é preciso que o Cabuloso seja derrotado pelo Palmeiras no Allianz Parque.

Em relação aos outros concorrentes, o Bahia recebe o Corinthians na Fonte Nova, e o São Paulo visita o Juventude no Alfredo Jaconi. Já para sonhar com a terceira posição, o Leão precisa vencer, o Flamengo perder para o Criciúma no Maracanã, e os demais pelo menos empatarem.

Com a confiança elevada, o Fortaleza vive a sua melhor fase na temporada. No Brasileirão, o time do Pici tem a melhor campanha das últimas rodadas, período em que somou 19 pontos, com seis vitórias, um empate e uma derrota — o que representa aproveitamento de 79%. O Botafogo, líder, aparece em segundo neste recorte de análise, com 71% de rendimento, seguido pelo Vasco (67%), Palmeiras (67%) e Cruzeiro (63%).

A força como mandante tem sido o maior trunfo do Leão. Na capital cearense, os comandados de Vojvoda não perderam um jogo sequer na edição deste ano da Série A. São seis vitórias seguidas dentro de casa, o que alavancou a equipe na tabela. Amanhã, às 18h30min, diante do Atlético-GO, o Tricolor volta a atuar na Arena Castelão.

“O que a gente vem pregando é sempre a humildade. Independente do adversário que a gente for enfrentar, é o Brasileirão e são rivais duríssimos. Cada um tem seu objetivo na competição. Vai ser mais um jogo difícil e teremos que entrar ligados para não ser surpreendido dentro de casa. É continuar fazendo o que estamos fazendo. A gente tem colocado um ritmo muito forte dentro de casa. O torcedor tem nos apoiado também. É iniciar essa preparação e, no domingo, com o Castelão lotado, conquistarmos mais três pontos na tabela”, analisou o atacante Breno Lopes em entrevista coletiva.



Times com melhor aproveitamento nas últimas 8 rodadas da Série A:



1º - Fortaleza (79% de aproveitamento)



(79% de aproveitamento) 2º - Botafogo (71% de aproveitamento)



3º - Vasco (67% de aproveitamento)



4º - Palmeiras (67% de aproveitamento)



5º - Cruzeiro (63% de aproveitamento)



6º - São Paulo (63% de aproveitamento)



7º - Flamengo (62% de aproveitamento)



8º - Bahia (50% de aproveitamento)



Fonte: Thiago Minhoca, estatístico e comentarista da Rádio O POVO CBN