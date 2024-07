Paris-2024: cearense da seleção feminina de handebol ressalta orgulho de representar o Estado

Foto: Rafael Bello/COB Adriana Cardoso será uma das cearenses em Paris

Uma das integrantes do quinteto cearense que estará presente nas Olimpíadas de Paris-2024, Adriana Cardoso, ponta-direita da seleção brasileira feminina de handebol, comentou sobre a oportunidade de representar o Estado na competição.

“É sempre uma honra e orgulho poder representar o meu país e meu Estado. Ainda mais em um evento esportivo dessa magnitude. É realizar um sonho. Faz um tempo que saí do Ceará, mas o Ceará está dentro de mim e levo ele comigo a tudo que vou”, disse a atleta ao O POVO.

Com apenas uma vitória nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, a jogadora da seleção projetou a trajetória do Time Brasil no handebol feminino em solo francês.

“As expectativas para os jogos são as melhores. Temos um grupo com uma mescla de experiência e juventude, o que acredito que nos deixa mais fortes, frescas e com vontade de ir o mais longe possível no torneio”, afirmou a cearense.

Com estreia marcada para a próxima quinta-feira, 25, um dia antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas, o handebol feminino do Brasil encara a Espanha, às 9 horas (de Brasília). Para se classificar, o time verde-e-amarelo precisará estar entre os quatro primeiros colocados do Grupo B, que ainda conta com Hungria, Países Baixos, França e Angola.

A chave em que a equipe nacional caiu é considerada difícil. A estreia diante das rivais espanholas é fundamental para as pretensões de classificação, conforme analisa o especialista em esportes olímpicos e colunista do O POVO, Marcelo Romano.

"Classificam quatro seleções. O Brasil tem que vencer Angola. A Hungria é um jogo que dá para vencer. Sobre a Espanha, tem a eterna freguesia, mas a seleção espanhola foi mal no Mundial do ano passado. E o jogo de estreia (contra a Espanha) é fundamental para o Brasil até ficar mais tranquilo se vencer. O objetivo é passar da primeira fase", avaliou o jornalista.

Cearenses nas Olimpíadas

A menos de duas semanas para a abertura dos Jogos Olímpicos, os atletas brasileiros vivem a expectativa de conquistar uma medalha e marcar o nome na história. Entre os 277 classificados — sendo 153 mulheres e 124 homens —, cinco irão representar o Ceará em Paris.



Manoel Messias e Vittoria Lopes, no triatlo; Matheus Lima, no atletismo; Thiago Monteiro, no tênis; e Adriana Cardoso, no handebol, são os nomes que levam consigo as origens das terras alencarinas.

A abertura da 33ª edição das Olimpíadas está marcada para o próximo dia 26 e ocorrerá no Rio Sena. O evento seguirá até o dia 11 agosto e contará com mais de 10 mil atletas de diferentes países.