Condé exalta entrega dos jogadores em vitória do Ceará: "Superaram dor e cansaço"

Foto: Israel Simonton/CearaSC Léo Condé conquistou primeira vitória à frente do Vovô

Após conquistar a primeira vitória como treinador do Ceará, na última sexta-feira, 19, com o 1 a 0 sobre o Avaí, na Ressacada, Léo Condé confessou, em entrevista coletiva, que ainda está tentando implementar suas ideias de jogo no elenco.

O comandante reforçou que tem aproveitado as “coisas boas” deixadas pelo antecessor Vagner Mancini e que priorizou, nas últimas semanas, estruturar o setor defensivo da equipe visando os duelos contra Paysandu e Avaí, ambos fora de casa.

Apesar dos dois gols sofridos na derrota para o Papão, o Alvinegro teve atuação segura diante do Leão da Ilha e deixou o campo sem ser vazado, cenário que não acontecia há quatro partidas. Em paralelo à melhoria defensiva, Condé também enfatizou sobre a necessidade do escrete preto-e-branco “criar mais argumentos de jogo” para chegar com mais qualidade ao gol adversário.

“Muito pouco tempo de trabalho. A gente herda coisas boas do Mancini, mas eu tenho as minhas ideias que irei tentar implementar. Uma das questões que trabalhamos muito para essas duas partidas fora de casa era a gente dar uma estruturada no aspecto defensivo, dar uma estancada e fazer com que o adversário chegasse menos no nosso gol. Conseguimos compactar bem as linhas de marcação. Naturalmente, vamos tentar, em uma progressão, principalmente na fase ofensiva, criar mais argumentos de jogo para que possamos chegar ao gol adversário mais vezes durante as partidas”, comentou.

Um detalhe interessante de bastidor revelado por Condé foi a condição em que o zagueiro David Ricardo atuou na partida contra o Avaí. Autor do gol da vitória, o atleta jogou os 90 minutos com dores no pé. Para o treinador, a superação do defensor representou bem o contexto do triunfo.

“É um momento que a gente vai chegando para a última etapa da temporada e são muitos jogos, muitas viagens. A Série B é uma competição desgastante. Não é um privilégio do Ceará. Quase todas as equipes passam por isso. Realmente o David (Ricardo) estava sentindo muito a sola do pé. Mas foi na entrega, na raça mesmo. Não só ele, como vários outros jogadores que vinham atuando pouco e se dedicaram ao máximo. Foi uma vitória não só da parte tática, mas da superação e entrega dos jogadores. Superaram dor e cansaço para construirmos essa vitória importante”, exaltou.



No planejamento do comandante alvinegro, é importante que a equipe consiga alcançar entre 27 e 28 pontos ao término do primeiro turno para se manter competitiva pelo G-4. Ou seja, como possui atualmente 22 pontos, o Ceará teria de vencer dois dos três jogos restantes nesta etapa do certame. Além de enfrentar o Botafogo-SP na próxima quinta-feira, 25, o Vovô visita o América-MG e recebe o Guarani.



“A gente espera terminar a rodada no bloco dos dez primeiros colocados e também terminar o turno entre os dez primeiros para irmos para o segundo turno com condições de brigarmos na parte de cima da tabela”, concluiu.