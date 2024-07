Fortaleza encara Atlético-GO no Castelão com foco em 4ª vitória seguida e G-6 da Série A

Foto: Kael Morais/Fortaleza EC Chileno Kuscevic volta a ser titular na zaga tricolor

O Fortaleza só pensa em uma coisa: G-6. Para entrar no grupo de classificação à Copa Libertadores, o Tricolor do Pici recebe, neste domingo, 21, às 18h30min, na Arena Castelão, a equipe do Atlético-GO, pela 18ª rodada da Série A.

O Leão vive seu melhor momento no torneio e também na temporada. Afinal, já são três vitórias consecutivas (contra Fluminense, Flamengo e Vitória) e o sonho de voltar à principal competição do continente vai ficando cada vez mais vivo. A depender dos resultados da rodada, existe a possibilidade encerrar a rodada até em terceiro lugar.

Para isso, além de fazer sua parte, o Tricolor precisa de tropeços de São Paulo (4º), Bahia (5º) e Cruzeiro (6º). O primeiro passo para esta projeção se tornar real exigirá a quebra de um longo tabu: nunca ter vencido o Atlético-GO dentro de casa pelo Brasileirão.

Foram, ao todo, três duelos disputados na capital cearense: uma vitória goiana e dois empates. O último embate ocorreu em 2022, no dia 6 de novembro daquele ano, terminando em 1 a 1.

Outro ingrediente que compõe essa partida é o reencontro entre os técnicos Vojvoda e Vagner Mancini, rivais no início desta temporada. O histórico recente é animador para o ex-treinador do Ceará. Em 2024, foram quatro Clássicos-Rei. É bem verdade que, por três oportunidades, o duelo acabou empatado, no entanto, um destes resultou no título cearense do Vovô. Além disso, houve ainda um triunfo de Mancini, pela Copa do Nordeste, por 1 a 0, com gol de Raí Ramos.

Visando superar este retrospecto negativo, o comandante do Fortaleza terá uma série de desfalques. A dupla de zaga considerar titular, Brítez e Titi, está suspensa. Em seus lugares, naturalmente, assumem Kuscevic e Cardona.

No departamento médico ainda está Calebe, que passa por processo de fortalecimento muscular. Martínez e Zé Welison estão em transição após lesões e podem aparecer entre os relacionais para o confronto.

No setor ofensivo, o Leão conta com o bom momento de Pochettino, Lucero e Breno Lopes. Este último deu início ao triunfo frente ao Vitória, por 3 a 1, além de ter contribuído com assistência para o meio-campista argentino, na última quarta-feira, 17.

"O que a gente vem pregando é sempre a humildade. Independente do adversário que a gente for enfrentar, é o Brasileirão e são rivais duríssimos. Cada um tem seu objetivo na competição. Vai ser mais um jogo difícil e teremos que entrar ligados para não ser surpreendido dentro de casa. É continuar fazendo o que estamos fazendo", pontuou Breno Lopes.

Rival do Tricolor, o Atlético-GO poderá ter a estreia do recém-contratado Joel Campbell, histórico atacante da Costa Rica, que marcou gol na Copa do Mundo de 2014 atuando no Castelão e disputou a Copa América deste ano. Gustavo Campanharo, volante, também deve estar em campo.

Fortaleza x Atlético-GO

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Felipe Jonatan; Hércules, Rossetto e Pochettino; Breno Lopes, Lucero e Yago Pikachu. Téc: Vojvoda

Atlético-GO

4-4-2: Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Luiz Felipe (Alix Vinícius) e Guilherme Romão; Lucas Kal, Rhaldney, Gabriel Baralhas e Shaylon; Janderson e Luiz Fernando. Téc: Vagner Mancini

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 21/7/2024

Horário: 18h30min

Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse/SP e Victor Hugo Imazu dos Santos/PR

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral-Fifa/SP

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO