Esportes

Iguatu garantido, Atlético na briga e Maracanã eliminado: a rodada final da Série D para os cearenses

Atlético joga a vida contra o Potiguar, no Edgarzão, em Assu-RN. Atualmente na 5ª posição com 17 pontos, o Águia de Precabura precisa triunfar no Rio Grande do Norte e torcer pelo Iguatu