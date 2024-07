Delegações e atletas brasileiros chegam a Paris e já vivem clima de Olimpíadas

Foto: Marina Ziehe/COB Equipe de rugby feminino chegou à Vila Olímpica

A menos de uma semana para a abertura oficial das Olimpíadas de Paris, as delegações brasileiras vão começando a chegar à capital francesa e entrando no clima dos Jogos Olímpicos.

Entre as principais, a equipe de ginástica artística foi a primeira a chegar à Cidade Luz — desembarcou no dia 6 de julho — e também a primeira a se instalar na Vila Olímpica, aberta na última quinta-feira, 18.

Outras comissões importantes, como da vela, do vôlei feminino e do futebol feminino, também já se encontram em território francês e seguem preparação para o início dos Jogos Olímpicos. As seleções femininas de futebol e handebol estreiam já na próxima quinta-feira, 25, antes da cerimônia de abertura.

Nome de peso entre os atletas brasileiros, Rayssa Leal chegou a Paris no último sábado, 20, para dar sequência à preparação em solo europeu. A jovem skatista, medalhista de prata nas Olimpíadas de Tóquio, em 2021, chega com moral para buscar mais um pódio olímpico em 2024.

"Além de me divertir e dar o meu melhor, a minha meta é ter um bom resultado. A expectativa está enorme, eu estou doida para chegar na Vila Olímpica, conhecer o pessoal, ver os novos atletas. Estou vindo para a minha segunda edição e sou muito novinha, mas tem gente vindo para a primeira’’, disse Rayssa.



As equipes de rugby feminino, skate e tiro com arco, além de nomes do surfe, também já estão na França.

As delegações de vôlei masculino e basquete masculino, que chegam com bastante expectativas para os Jogos, têm previsão para desembarcar em Paris nesta semana. A comissão de vôlei embarca hoje para a França, enquanto a de basquete tem previsão de chegada para a noite de amanhã.



Seleção feminina de futebol



Com estreia nas Olimpíadas se aproximando, a seleção feminina de futebol completou o seu terceiro dia treino ontem, em Bordeaux. A equipe comandada pelo técnico Arthur Elias entra em campo na próxima quinta, em partida contra a Nigéria, em Bordeuax, às 14 horas (de Brasília).

Após a estreia, o Brasil encara o Japão e Espanha, nos dia 28 e 31 deste mês, respectivamente. As partidas são válidas pelo Grupo C.

Com três grupos de quatro seleções cada, avançarão para a próxima fase do torneio de futebol feminino as duas melhores equipes de cada chave e as duas terceiras colocadas com melhor campanha.

“Estar nos Jogos Olímpicos é o ápice para um atleta, e sabemos da responsabilidade que é vestir essa camisa. Vamos com tudo. Vamos pensar primeiro na Nigéria para depois pensar no Japão e, depois, Espanha. Vão ser três jogaços, e contamos muito com a participação da torcida, pois vamos dar o nosso melhor sempre”, afirmou a experiente lateral-esquerda Tamires, que já disputou duas vezes os Jogos Olímpicos.