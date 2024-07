Ferroviário visita Confiança em duelo direto para sair do Z-4 da Série C

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Paulinho Kobayashi tenta tirar o Ferrão da zona perigosa

Sem vencer há quatro jogos, o Ferroviário busca reagir na reta final da primeira fase da Série C e tem pela frente um confronto direto, que dá a possibilidade imediata de sair da zona de rebaixamento. O time coral enfrenta o Confiança, hoje, às 20 horas, no Estádio Batistão, em Aracaju (SE), pela 14ª rodada.

O Tubarão não ganha há mais de um mês, desde o triunfo por 3 a 2 sobre o São José, em 19 de junho. Desde então, foram três derrotas e um empate (0 a 0 com a Ferroviária-SP). Os reveses para Remo (2 a 1), Volta Redonda (2 a 0) e Ypiranga (2 a 0), de maneira seguida, fizeram a equipe da Barra do Ceará cair na tabela de classificação e entrar no grupo da degola.

No retrospecto recente de tropeços, portanto, foram seis gols sofridos e apenas um marcado em quatro duelos, o que fez o técnico Paulinho Kobayashi ligar o sinal de alerta para a situação e promover mudanças na escalação em busca de soluções.

"Nós estamos tomando muitos gols. Mudamos a linha defensiva praticamente toda, para que tentasse mudar... Não estamos conseguindo fazer os gols agora, estamos criando as oportunidades, mas, infelizmente, não estamos fazendo gol. [...] Entendo que nós precisamos, urgentemente, mudar toda essa situação, porque o sinal de alerta já está aceso faz tempo", avisou o comandante coral.

O Ferrão tem apenas um ponto a menos do que o Confiança, adversário da vez. Ou seja, um resultado positivo no embate nordestino permitiria a ultrapassagem na tabela e a saída do Z-4, complicando a situação do Dragão e ganhando fôlego na disputa contra o descenso. Além disso, frearia o princípio de reação sergipana, já que o time soma uma vitória e um empate nos dois jogos mais recentes.

Para isso, os corais terão de superar o desempenho ruim como visitante: em sete partidas, venceu apenas uma vez (contra o conterrâneo Floresta, no PV) e perdeu as outras seis, sofrendo 16 gols e anotando apenas cinco. O retrospecto do Confiança em casa também não é dos melhores: duas vitórias, dois empates e duas derrotas em seis jogos.

Depois de encarar o Dragão, até o fim da primeira fase da Série C, o Ferroviário ainda visitará Caxias e Náutico e receberá CSA, Sampaio Corrêa e Tombense.

"Nós não temos que ficar olhando para adversário, temos que somar pontos. [...] A atitude tem que ser diferente. Temos que tentar ganhar os jogos, não podemos ficar pensando que o empate é bom fora de casa, não. Agora, o que interessa para a gente é a vitória para sair dessa zona de rebaixamento, que é desconfortável para qualquer um", afirmou Paulinho Kobayashi.