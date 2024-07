Floresta encara Sampaio Corrêa no PV em confronto direto para se afastar do Z-4 da Série C

Foto: Allan Max / CSA-AL CSA e Floresta se enfrentaram no estádio Rei Pelé.

Invicto há três jogos, o Floresta quer dar sequência ao bom momento e aproveitar a oportunidade em um confronto direto para se afastar da zona de rebaixamento da Série C. Hoje, o Lobo recebe o Sampaio Corrêa, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas, pela 14ª rodada da competição.

O Verdão e a Bolívia Querida têm os mesmos 13 pontos somados, mas os cearenses levam vantagem no número de vitórias (quatro a três) e, por isso, estão uma posição acima. O eventual vencedor do duelo nordestino, portanto, complica a situação do oponente e ganha fôlego na briga contra a queda.

O Floresta, em campanha de recuperação, soma quatro triunfos nos últimos seis jogos — teve ainda uma derrota (para o Tombense) e um empate (com o São José). Nesse recorte, superou Confiança (1 a 0), Náutico (1 a 0), Caxias (2 a 1) e CSA (2 a 1). Após o início na Terceirona com sete reveses consecutivos e presença na lanterna durantes seis rodadas, o Lobo da Vila reagiu e está vivo na luta pela permanência.

O embate regional também será uma oportunidade para os comandados de Marcelo Cabo melhorarem o desempenho em seus domínios: em seis partidas em casa, o Floresta soma apenas dois triunfos e quatro derrotas, com seis gols marcados e 11 sofridos.

Depois de encarar o Sampaio, o Verdão terá mais cinco partidas até o final da primeira fase, sendo três fora de casa e duas como mandante: visita Aparecidense-GO, Londrina e São Bernardo e recebe Ypiranga e Athletic-MG, no PV.

O Sampaio Corrêa, por sua vez, também largou na competição sem resultados positivos nas sete rodadas iniciais (cinco derrotas e dois empates) e reagiu no recorte mais recente. Nas últimas seis partidas, foram três vitórias, duas igualdades e apenas um revés. O time maranhense bateu o lanterna São José por 2 a 0, no compromisso anterior.

Floresta e Sampaio Corrêa também ficarão de olho no outro confronto do dia que envolve equipes que brigam para se salvar do Z-4: Confiança x Ferroviário, que estão logo abaixo na tabela de classificação.