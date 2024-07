Fortaleza vence Atlético-GO no Castelão e salta para a quarta posição da Série A

Foto: Davi Rocha/Especial para O POVO Renato Kayzer marcou o terceiro gol da vitória tricolor

O Fortaleza fez valer o mando de campo novamente e venceu o Atlético-GO por 3 a 1, na noite de ontem, na Arena Castelão, em duelo válido pela 18ª rodada da Série A. Com o resultado, o Leão chegou ao sétimo triunfo consecutivo como mandante no Brasileirão, alcançou os 32 pontos e subiu para a quarta posição da tabela.



Apoiado por mais de 30 mil tricolores no Gigante da Boa Vista, o Fortaleza teve, no recorte geral do primeiro tempo, atuação positiva, mas que acabou ofuscada por um erro de marcação que culminou no gol do Atlético-GO já nos minutos finais. Com a bola rolando, o time cearense mostrou organização ofensiva e teve alto volume de jogo.



Diferentemente de jogos anteriores, em que Vojvoda adotou postura mais reativa para atrair o adversário e explorar os espaços nas transições, diante do Dragão o treinador do Leão precisou mudar o estilo. O Rubro-Negro goiano, com todos os jogadores atrás do meio-campo, fechou-se à frente da grande área com o intuito de “travar” o Tricolor.



Apesar da compactação do Dragão, o Fortaleza mostrou força neste contexto em que precisou ser propositivo. Com velocidade nas trocas de passes, seguido de movimentações bem coordenadas, sempre buscando tabelas ou triangulações, o Leão conseguiu criar espaços no campo de defesa do rival e atacá-los, principalmente em jogadas pela linha de fundo.



E foi exatamente assim que abriu o placar. Na articulação, que contou com ótima participação dos meio-campistas, Hércules apareceu pelo lado direito e cruzou na medida para Pochettino, que, entre dois defensores rubro-negros, mergulhou de cabeça. Quinto gol do argentino na temporada e a sexta participação direta em tentos do clube nos últimos sete jogos — número que reforça o grande momento do camisa 7.



Em meio aos chutes bloqueados na intermediária, cruzamentos constantes, bola na trave e gol anulado de Lucero, o Fortaleza mantinha o controle do jogo, sem deixar de ser agressivo. Pela dinâmica do duelo, parecia que o primeiro tempo terminaria mesmo com vitória parcial do Tricolor, mas o roteiro mudou. Em momento de desatenção, já aos 44 minutos, Roni surgiu livre na marca do pênalti e aproveitou cruzamento para empatar.



O Dragão, porém, não soube aproveitar o gol. Dois minutos depois, o atacante Hurtado, em lance despretensioso na linha do meio-campo, atingiu Rosseto com um carrinho frontal. O juiz deu cartão vermelho direto para o jogador.



No retorno para o segundo tempo, por ter um a mais, havia a expectativa de que o Fortaleza pressionasse o Atlético-GO. Não foi o que aconteceu. Além das dificuldades com bola no pé — e sem a mesma inspiração da etapa inicial —, o Tricolor perdeu a vantagem numérica com apenas nove minutos, já que Kuscevic foi expulso pelo segundo amarelo.



No que indicava ser o pior momento do Leão no jogo, um velho conhecido, em lance infeliz, recolocou o Fortaleza na frente do placar. Aos 16 minutos, Pikachu arriscou cruzamento da intermediária, o zagueiro Alix, cria da base tricolor, tentou cortar, mas acabou empurrando a bola contra o próprio gol.



Precisando correr atrás do empate, o Dragão naturalmente passou a se expor mais. Melhor para o Fortaleza, que ganhou campo para contra-atacar e teve competência para acabar com qualquer esperança do time goiano. Aos 28, Kayzer, com categoria, driblou o goleiro, marcou seu primeiro tento pelo Tricolor desde o retorno de empréstimo e deu números finais ao confronto.



Fortaleza 3x1 Atlético-GO



Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga, Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Rosseto (Moisés), Hércules e Pochettino (Pedro Augusto); Breno Lopes (Kayzer), Lucero (Machuca) e Pikachu (Lucas Sasha). Téc: Vojvoda

Atlético-GO

3-4-3: Ronaldo; Adriano Martins, Alix e Luiz Felipe (Maguinho); Roni (Lucas Kal), Rhaldney (Campanharo), Gabriel Baralhas (Alejo Cruz) e Guilherme Romão; Janderson (Yony González), Luiz Fernando e Hurtado. Téc: Mancini

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 21/7/2024

Árbitro: Lucas Paulo Torezin/PR

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse/SP e Victor Hugo Imazu dos Santos/PR

Gols: 22min/1ºT - Pochettino, 16min/2ºT - Alix (contra) e 28min/2ºT - Renato Kayzer (FOR); 44min/1ºT - Roni (ACG)

Cartões amarelos: Hércules, Kuscevic e Breno Lopes (FOR); Janderson, Rhaldney, Ronaldo e Luiz Felipe (ACG)

Cartões vermelhos: Kuscevic (FOR); Hurtado (ACG)

Público total: 30.822 presentes/R$ 430.558,00