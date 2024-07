Com equipe completa, surfe do Brasil já treina no Taiti para Olimpíada

Foto: William Lucas/COB 2024.07.21 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Surf - Treino da delegação brasileira de surf no Taiti. Na foto o atleta João Chianca "Chumbinho"

Com a equipe completa, os surfistas brasileiros já treinam em Teahupo'o, no Taiti, onde será disputada a modalidade na Olimpíada de Paris-2024. A última atleta a desembarcar na ilha da Polinésia Francesa foi Tatiana Weston-Webb, que disputará os Jogos Olímpicos pela segunda vez em sua carreira.

Tati desembarcou na noite do último sábado, 20, pelo horário local, equivalente à madrugada de domingo, 21, pelo horário de Brasília. Antes dela, Gabriel Medina e Tainá Hickel chegaram ao local na sexta-feira, 19. Já Filipe Toledo, João Chianca e Luana Silva já estão no local desde a semana passada, em processo de aclimatação.

No domingo, o grupo fez o primeiro treino oficial nas águas de Teahupo'o por volta das 6 horas da manhã, pelo horário local. O mar estava mexido e com ondas pequenas em comparação aos padrões da praia local, conhecida pelas ondas grandes e tubulares, de grande potência. A organização prevê condições melhores para os próximos dias. A modalidade será disputada na primeira semana da Olimpíada, começando já no próximo sábado, 27.

"Estou muito feliz de ter chegado em Teahupoo para participar de mais uma edição dos Jogos Olímpicos e tentar ganhar uma medalha. Está todo mundo muito animado aqui na base e com muita esperança de que o Time Brasil vai ter um grande resultado. Espero que tenham altas onda na competição, mas enquanto isso vamos nos preparando para chegar bem no momento certo", afirmou Tati, na base estruturada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) no Taiti.

Um dos integrantes da equipe é João "Chumbinho" Chianca, que se recuperou de um grave acidente para poder competir na Olimpíada. "Já estamos aqui no Taiti nos preparativos para esses grandes Jogos Olímpicos. A vibe está intensa aqui na base do Time Brasil. Estou felizão de estar aqui. A estrutura está animal", declarou o surfista, que se acidentou no Havaí, no fim do ano passado, mas está totalmente recuperado para os Jogos Olímpicos.

O surfe estreou no programa olímpico em Tóquio, há três anos. E o Brasil começou logo com a medalha de ouro conquistada por Italo Ferreira, que não conseguiu se classificar para a edição de Paris-2024.