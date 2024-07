Floresta vence Sampaio Corrêa, amplia sequência invicta e se afasta do Z-4 da Série C

Foto: Kely Pereira / Floresta Lohan marcou o gol do Floresta diante do Sampaio Corrêa

O Floresta deu sequência ao seu bom momento na Série C na noite de ontem. No Estádio Presidente Vargas, o Lobo da Vila Manoel Sátiro superou o Sampaio Corrêa por 1 a 0, em jogo da 14ª rodada da competição nacional. Lohan marcou o gol alviverde, ainda na primeira etapa, em belo mergulho na área.



Com o resultado positivo, o Verdão chega ao seu quarto jogo invicto no certame — três triunfos e um empate — e aumentou sua distância para o Z-4. Agora 12º colocado, com 16 pontos, o time do técnico Marcelo Cabo vai enfrentar a Aparecidense na próxima segunda-feira, 29, fora de casa.

Floresta 1x0 Sampaio Corrêa: o jogo

Atuando diante do seu torcedor, o time alviverde iniciou a partida tentando ter o controle da posse da bola, mas a verdade é que os visitantes também se comportaram bem e o jogo se tornou movimentado. A primeira grande chance ocorreu aos quatro minutos, quando Lohan mandou por cima do gol adversário.



Depois, a Bolívia Querida respondeu com Pimentinha e Bruno Baio. No primeiro, o goleiro do Floresta, Luiz Daniel, defendeu bem. Na segunda, o atacante chutou para cima. Aos 10, o Verdão ainda perdeu um pênalti com o zagueiro Ícaro, que mandou para fora.

Após tantas chances desperdiçadas, o Lobo da Vila abriu o placar aos 30 minutos. Na oportunidade, Marlon cruzou bem e Lohan cabeceou de peixinho para estufar as redes do PV. Em seguida, o Sampaio até pressionou para empatar o embate ainda na primeira etapa, mas não obteve êxito.

No segundo tempo, o Floresta quase chegou ao seu segundo gol logo aos seis minutos, com Marlon, e o goleiro tricolor Rafael Mariano fez boa intervenção. Logo depois do lance, o Tubarão tomou as rédeas e tentou iniciar a pressão pelo empate, mas teve dificuldades para entrar na defesa alviverde.

Com investidas em Pimentinha — principal arma ofensiva —, a equipe maranhense seguiu na busca pelo gol de igualdade, enquanto o Verdão baixou suas linhas para manter o resultado positivo. Nos acréscimos, o Sampaio ainda teve uma falta a favor: Thiaguinho cobrou em cima da barreira e a partida terminou com vitória cearense.