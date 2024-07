Lucas Rian revela antigo desejo de jogar pelo Ceará e vontade de levar clube à Série A

Foto: Lucas Silva Lucas Rian já estreou pelo Alvinegro diante do Avaí

A trajetória de Lucas Rian no Ceará teve início, em partidas oficiais, na última sexta-feira, 19, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC), com o atacante sendo um dos destaques na vitória contra o Avaí, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Apresentado à imprensa ontem, ao lado do diretor de futebol Haroldo Martins e do executivo Lucas Drubscky, o ponta-direita, ex-Confiança, que tem como característica a ambidestria, pontuou que a relação com o clube começou em 2022. À época, foi sondado e já havia deixado claro o interesse em defender as cores do Vovô.

“O que me fez vir para o Ceará foi a grandeza do clube e da torcida. O primeiro contato que tive com o professor Léo Condé também, ele me ligou e conversamos bastante. Eu já tinha esse sonho de vestir a camisa do Ceará desde 2022. Teve até uns contatos com meu empresário para eu vir, mas não tivemos êxito neste primeiro contato com o Ceará. Hoje, podendo estar aqui vestindo essa camisa, tenho certeza que vamos colher bons frutos”, disse.

A expectativa do camisa 77 é compartilhada com o elenco: chegar à elite do Brasileirão. Para isso, o atacante de 24 anos reforçou que precisa entregar mais para poder contribuir diretamente com a campanha do Ceará.

“Acho que foi um pouco daquilo que eu esperava (a estreia). Tive a oportunidade, se não tivesse mais dado mais um corte, teria feito o gol e teria sido uma estreia bem melhor. Acho que o Lucas (Rian) ainda tem muita coisa para mostrar. No decorrer das partidas, vou fazer muitas coisas pelo Ceará”, analisou.

A estreia aconteceu três dias após o anúncio da contratação, a primeira do Alvinegro nesta janela de transferências. Em Florianópolis, recebeu o apoio de Léo Condé. De quebra, explicou que está adaptado à forma de jogar do treinador e destacou que, com o tempo, pretende ser um dos responsáveis pela "resenha" — consciente — entre os atletas.

“Na primeira conversa, no vestiário, com o professor Léo, falou que eu iria entrar na (posição) do Aylon. Queria que eu explorasse bem o lado (esquerdo). Falou para ter calma, que não precisava ter pressa, e que na outra oportunidade que aparecesse, que eu fosse objetivo. […] Me adapto rápido à tática. Gosto da resenha, como cheguei agora, não ia pegar no pé de ninguém”, finalizou.

Diante do Botafogo-SP, na próxima quinta-feira, 25, às 21h30min, Lucas Rian estará à disposição da comissão técnica e poderá, diante dos torcedores alvinegros, no Castelão, mostrar mais do potencial, para ser uma das peças visando uma campanha mais sólida do Ceará na Série B.