Na briga por Libertadores, Fortaleza pode superar 1º turno histórico da Série A de 2021

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Treinador argentino tenta levar Leão à Libertadores mais uma vez

A impressionante arrancada do Fortaleza na Série A fez a equipe comandada por Vojvoda não apenas alavancar na tabela, mas se colocar entre os times que figuram no topo. A sequência de bons resultados envolve um aproveitamento de 81% no recorte dos últimos nove jogos, desempenho este que coloca o atual elenco muito próximo de superar a campanha histórica do primeiro turno de 2021.

Três anos atrás, o Tricolor do então recém-chegado Vojvoda surpreendeu o País ao virar o turno como terceiro colocado. Em 19 jogos naquela edição, o escrete vermelho-azul-e-branco somou 33 pontos, com nove vitórias, seis empates e apenas quatro derrotas, sendo esta a melhor campanha do clube em uma primeira metade da elite do Campeonato Brasileiro.

O alto rendimento no turno inicial da competição foi fundamental para o Fortaleza no returno, já que o time, mesmo pontuando menos — 25 pontos —, manteve-se dentro do G-4 e conquistou, de forma inédita no futebol cearense, classificação direta à fase de grupos da Copa Libertadores. Na atual temporada, o cenário pode ser ainda mais próspero.

Restando dois jogos para o fim do turno, o Fortaleza já possui 32 pontos. Nos duelos que ainda tem a cumprir, ambos serão fora de casa. O primeiro contra o Criciúma, em partida atrasada da terceira rodada, no estádio Heriberto Hulse, amanhã, às 19 horas. Ou seja, um empate contra o Tigre é o suficiente para igualar a campanha de 2021.

Visando diminuir o desgaste do elenco, o Fortaleza optou por fretar um avião para Jaguaruna (SC). A delegação embarcou ontem pela manhã e hoje faz o treino de apronto no Estádio da Montanha, localizado em Nova Veneza (SC), às 15h30min. O volante Zé Welison foi novidade no grupo.

Além do confronto contra o Criciúma, o Leão do Pici tem um duelo diante do Internacional. Em uma situação hipotética, caso empate os dois jogos, o time cearense chegará aos 34 pontos e protagonizará seu melhor primeiro turno do Brasileirão na história. Uma vitória em qualquer dos embates também garante o feito.

Embalado pelos sete triunfos nos últimos nove jogos, o Leão finalmente ingressou no G-4 após vencer o Atlético-GO na Arena Castelão. O Tricolor perseguia a zona de classificação à Libertadores há várias rodadas e agora tem como desafio se consolidar entre os times de elite da competição.

“Quais são os nossos objetivos? Continuar crescendo. É continuar planejando partida a partida. Sei que vai acabar o primeiro turno, mas o importante é quando fecha os dois turnos. Ali, sim, é a verdadeira tabela. Agora, o que temos que fazer é continuar o trabalho, somando pontos e corrigindo e melhorando cada aspecto da nossa produção”, comentou Vojvoda em entrevista coletiva no último domingo, 21.



Fortaleza ostenta média de 2 gols por jogo em sequência de nove vitórias em casa

Atual dono da melhor pontuação como mandante no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza repetiu o roteiro de marcar três gols jogando em casa, diante do Atlético-GO. Entre Brasileirão, Copa Sul-Americana e Copa do Nordeste, o Tricolor detém uma média de dois tentos por duelo no recorte das últimas nove partidas em solo cearense, saindo vitorioso em todas.

Ao todo, a equipe de Vojvoda balançou as redes 18 vezes, marcando três gols em três dos nove embates. Neste período, o Leão do Pici enfrentou o Sportivo Trinidense, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana; o CRB, na final da Copa do Nordeste; e Athletico-PR, Grêmio, Palmeiras, Juventude, Fluminense, Vitória e Atlético-GO, pela Série A.

Como mandante, o escrete vermelho-azul-e-branco detém ainda o melhor ataque entre todos os times na Série A, com 17 gols em 10 jogos, ao lado do Cruzeiro — este com três jogos a menos.

Um dos principais destaques ofensivos tem sido o meia Tomás Pochettino. Na partida contra o Dragão, válida pela 18° rodada da Série A, o argentino voltou a balançar as redes. Entre gols e assistências, o argentino participou de seis tentos em seus últimos sete jogos.

Contando com a boa fase duradoura de jogadores como Pochettino e Lucero, que figura como vice-artilheiro do Brasileirão, o Fortaleza teve também o primeiro gol de Renato Kayzer, que desencantou contra o Atlético-GO, e jogadores importante que buscam retomar a boa fase, como Moisés, que também entrou bem no jogo e contribuiu com uma assistência no terceiro gol.