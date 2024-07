Fortaleza visita Criciúma por fim de tabu em SC e 5ª vitória consecutiva na Série A

Foto: Vinícius Palheta/Fortaleza EC Atacante Moisés deve voltar a ser titular do Tricolor

Mirando a quinta vitória consecutiva no Brasileirão, o Fortaleza visita o Criciúma, no estádio Heriberto Hulse, em Santa Catarina, hoje, às 19 horas, em duelo atrasado da terceira rodada.

As duas equipes, que voltam a se enfrentar após seis anos, protagonizam campanhas opostas na tabela de classificação, com o Leão do Pici integrando o G-4 e o Tigre sob pressão pela proximidade com a zona de rebaixamento.

Dono da melhor campanha geral das últimas nove rodadas — recorte em que venceu sete rivais e sofreu apenas uma derrota —, o Fortaleza vive uma fase especial na Série A. Com 32 pontos, o time comandado por Vojvoda é o atual quarto colocado e está próximo de superar a campanha histórica do primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2021, quando ingressou na segunda metade do torneio com 33 pontos conquistados.

O Criciúma, por outro lado, não está em bom momento. O Tigre chega para a partida diante do Tricolor com um jejum de quatro jogos sem vitórias, sendo três derrotas e um empate, além de ter a quarta pior defesa da elite nacional. Na 15ª posição, a equipe catarinense tem apenas dois pontos de diferença para o Vitória, primeiro time dentro do Z-4, mas ainda possui duas partidas em atraso a serem disputadas.

O confronto entre cearenses e catarinenses carrega uma rivalidade histórica. Isso porque as equipes já se enfrentaram em uma final da Série B, em 2003. Na época, o Leão venceu a primeira partida no Castelão por 2 a 0, mas foi goleado por 4 a 1 na volta e perdeu o título. O Tricolor, inclusive, tentará encerrar o tabu de nunca ter vencido o Tigre como visitante.

Para o duelo, o treinador Vojvoda não contará com Hércules e Breno Lopes, por terem recebido o terceiro cartão amarelo na vitória sobre o Atlético-GO, assim como Kuscevic, que foi expulso contra o Dragão. Por lesões, o plantel não terá Marinho, com um torcicolo muscular; Calebe que vive um processo de fortalecimento muscular; e Emmanuel Martínez, em transição após um estiramento ligamentar colateral medial do joelho direito.

Contudo, Vojvoda contará com o retorno de três peças importantes: a dupla de zaga titular, formada por Brítez e Titi, que estavam suspensos, e o volante Zé Welison, recuperado de um estiramento muscular na coxa esquerda.

Pelo lado do Criciúma, Cláudio Tencati não deve contar com o artilheiro do time, Matheusinho, que se recupera de lesão. Além disso, Tobias Figueiredo e Ronald, ambos emprestados pelo Fortaleza, não poderão atuar na partida.

A equipe catarinense ainda terá outros três desfalques. O atacante Allano será baixa no elenco após ter recebido cartão vermelho contra o Flamengo. Enquanto o lateral-direito Claudinho e o meia Barreto cumprem suspensão após terem recebido o terceiro amarelo na mesma partida.

Criciúma x Fortaleza



Criciúma

4-4-2: Gustavo; Jonathan, Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Newton, Marquinhos Gabriel (Meritão), Marcelo Hermes e Fellipe Mateus; Arthur Caíke e Bolasie. Téc: Cláudio Tencati

Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Felipe Jonathan; Matheus Rossetto, Pedro Augusto, Lucas Sasha e Pochettino; Lucero e Moisés. Téc: Vojvoda

Local: Heriberto Hulse, em Criciúma/SC

Horário: 19 horas

Data: 24/7/2024

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro/RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi/RS e Tiago Augusto Kappes Diel/RS

VAR: Daniel Victor Costa Silva/MG

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO