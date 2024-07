Marcelo Cabo fala sobre recuperação do Floresta na Série C e relembra passagem pelo Ceará

Foto: Matheus Souza Cabo deu entrevista ao Esportes do POVO

Em entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã de ontem, o técnico do Floresta, Marcelo Cabo, falou sobre o momento de recuperação do clube na Série C e revelou as expectativas para o restante da temporada.

Com a vitória por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na última segunda-feira, 22, o Verdão subiu para a 12ª colocação e ampliou a sequência de invencibilidade para quatro jogos — três vitórias (bateu Caxias e CSA, além da Bolívia Querida) e um empate (com o São José). O Floresta está a três pontos tanto da zona de rebaixamento quanto do G-8, zona de classificação para a segunda fase.

Após um início ruim de campanha na Terceirona, com sete derrotas consecutivas, o Lobo da Vila conseguiu demonstrar reação a partir da oitava rodada e deixar a zona de rebaixamento. Agora, na reta final da primeira fase, a equipe prioriza garantir a permanência na divisão, conforme explica Marcelo Cabo.

“Nossa primeira meta, muito clara, é a permanência. Precisamos de 22 pontos para que não tenha risco nenhum; então, nos próximos cinco jogos, precisamos garantir duas vitórias. Sempre falamos internamente que precisamos alcançar essa pontuação o mais rápido possível para depois a gente entender o que a competição nos oferece. Depois que chancelarmos a permanência, vamos buscar a classificação”, afirmou o técnico.

Buscando a reação necessária para apresentar um time competitivo no certame, o técnico do Verdão explica que a confiança no elenco foi um fator fundamental no processo de recuperação. Após a derrota de 1 a 0 diante do ABC — a última da sequência de sete reveses —, Cabo revela o ter da conversa que teve com os jogadores.

“Tivemos reuniões internas e não demitimos nenhum jogador. Qualquer equipe do Brasil com sete derrotas trocaria metade do elenco. Nem sempre a troca dos jogadores e do técnico é a solução. Às vezes só precisamos potencializar o que já temos. Essa foi a nossa tônica”, ponderou.

Agora, o Floresta se prepara para enfrentar a Aparecidense-GO fora de casa. O duelo acontece na próxima segunda-feira, 29, às 20 horas, no estádio Anníbal Batista de Toledo, pela 15ª rodada da Série C.

Passagem pelo Ceará

O treinador ainda relembrou a passagem pelo Ceará, em 2015, em que tinha a missão de tentar evitar a queda para a Série C. Cabo disputou 15 partidas pelo Alvinegro de Porangabuçu, com cinco vitórias registradas. Durante a entrevista, afirmou que livraria o Vovô do rebaixamento caso tivesse continuado no comando.

“Tenho convicção de que se tivesse continuado, eu livraria o Ceará do rebaixamento. Fiz 15 jogos, o Ceará era o lanterna, a sete ou oito pontos para sair da zona […] Tivemos que fazer uma reformulação durante a competição […] Foi um trabalho muito árduo, muito mais difícil do que tenho hoje no Floresta, dessa recuperação […] Se termino aqueles oito jogos, a gente livraria. O mais importante é que permaneceu”, iniciou.

Marcelo ainda pontuou o carinho que tem pela torcida do Vovô e a gratidão ao clube cearense por ter “aberto as portas” do Nordeste para ele. Após a passagem pelo Ceará, o carioca treinou CSA-AL, CRB-AL, ABC-RN e Floresta.

“O mais importante de tudo, é minha gratidão pelo Ceará, por me abrir as portas para o Nordeste. Hoje, sou um cidadão do Nordeste, moro no Nordeste. Tenho um carinho especial, muito grande pela torcida do Ceará”, completou.