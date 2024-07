O POVO visita a Vila Olímpica em Paris antes da abertura oficial dos Jogos

Foto: Marina Ziehe/COB 2024.07.21 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Estrutura do Time Brasil na Vila Olímpica.

Além das competições em si, um outro componente primordial para o espírito dos Jogos Olímpicos é a Vila dos Atletas, local onde delegações de mais de 180 países ficam hospedadas e convivendo durante o maior evento esportivo do planeta.

Em Paris, a Vila fica na comuna de Saint-Denis, na região metropolitana da capital francesa, contando com 82 prédios, distribuídos em 330m², e esperando receber mais de 14 mil atletas.

Apenas os competidores e o estafe das deleções são autorizados a circular pelo espaço. No entanto, ontem, as portas das instalações foram abertas à imprensa, e a reportagem da O POVO fez um tour pela Vila. Aqui, elencamos três pontos que se destacaram na nossa visita:

Primeiro, a sustentabilidade: os prédios são bonitos, modernos, tecnológicos e que já possuem destino de utilização após o fim das Olimpíadas e Paralimpíadas. O fluxo de atletas em bicicletas e patinetes é intenso. Alguns carrinhos, estilo os de golfe, são utilizados para o transporte dos competidores, mas são automóveis 100% elétricos. O bairro é ligado à rede de refrigeração urbana, um sistema que bombeia água do rio Sena para tubulações subterrâneas, conseguindo reduzir a temperatura em até 6ºC em relação ao ambiente exterior. Segundo, o convite à interação: a Vila dos Atletas tem de tudo. Praça de alimentação, lojas, super-mercado, pontos com telões para assistir às competições, espaços para diversão com bares (que servem bebidas não-alcoólicas), salões de jogos como videogames, pebolim, mesas de pingue-pongue, entre outros. Um restaurante gigantesco foi construído no meio da vila, onde todos os atletas fazem as três refeições diárias. Por fim e não menos importante, o prédio do Time Brasil, a primeira grande vitória da delegação brasileira, comemorada a plenos pulmões pelo Comitê Olímpico Brasileiro.

Estrutura do Time Brasil na Vila Olímpica de Paris-2024 Crédito: Victor Pereira

O prédio fica quase em frente ao dos anfitriões e tem uma localização, de acordo com o COB, estratégica, por ser muito perto do restaurante, dos pontos de transporte e, principalmente, da saída para Saint-Ouen, onde está a base operacional e de treinamento da equipe.

“Nossas principais prioridades eram estar perto do refeitório e da área de transporte porque são onde os atletas mais vão diariamente. No final, somando todos os deslocamentos, os atletas de outras delegações mais afastados podem estar andando uns cinco ou seis quilômetros por dia. Então, a gente escolheu estrategicamente o local”, explica Joicy Ardies, subchefe de missão do Time Brasil.

Na parte interna das instalações brasileiras, tem de tudo: academia privativa, salas de fisioterapia e massoterapia, piscina para crioterapia, salas para atendimentos médicos e espaço para meditação.

2024.07.21 - Jogos Olímpicos Paris 2024 - Estrutura do Time Brasil na Vila Olímpica. Crédito: Marina Ziehe/COB

Além disso, os atletas brasileiros ainda contam com salas de reunião, vídeo, análise de desempenho e jogos, para os momentos de descontração. A varanda ainda tem uma vista belíssima para a Torre Eiffel e outros pontos turísticos da Cidade Luz.

“A gente tenta oferecer aos atletas um ambiente para que eles se preocupem apenas em treinar, descansar e dar o seu melhor no momento da competição. A cada Olimpíada, tentamos melhorar a nossa operação e, com certeza, esta é a maior operação do COB em Jogos Olímpicos, com exceção às Olimpíadas do Rio em 2016”, garantiu Rogério Sampaio, campeão olímpico do Judô em 1992, em Barcelona, e atual chefe de missão do COB em Paris.

Apesar da abertura oficial acontecer apenas na próxima sexta-feira, 26, as Olimpíadas de Paris começam, na prática, hoje, com o futebol e o rugby masculinos, modalidades que o Brasil não conseguiu classificação.



*Correspondente do O POVO nas Olimpíadas 2024