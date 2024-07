Pulga e Saulo retornam, e Condé terá 8 opções para montar ataque do Ceará

Foto: Lucas Emanuel/FCF Erick Pulga e Saulo Mineiro ficam à disposição do Vovô

O Ceará terá os retornos dos atacantes Erick Pulga e Saulo Mineiro para enfrentar o Botafogo-SP, amanhã, às 21h30min, no Castelão, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o técnico Léo Condé poderá ter oito opções para montar o setor ofensivo do Alvinegro.

Pulga, artilheiro do Vovô em 2024, com 11 gols, deve iniciar como titular. A dúvida está em quem o comandante escalará como centroavante e na ponta-direita.

Se quiser um time mais agressivo pelos lados do campo, Condé pode escalar o Ceará com Lucas Rian na direita. Na estreia do camisa 77, diante do Avaí, mostrou personalidade, capacidade associativa e, principalmente, recursos de dribles.

“Eu jogo na direita e na esquerda. Para mim não tem preferência por nenhuma das pontas. A característica minha e do Pulga talvez sejam iguais. Se formos utilizado nós dois, ou eu e ele, para mim não vai fazer diferença. Vai ser bom para a equipe. A gente só pensa na evolução e melhora do time”, disse Lucas Rian, em entrevista coletiva na segunda-feira, 22.

Caso queira liberar mais o lateral-direito, seja Rafael Ramos ou Raí Ramos, pode escalar Aylon, que tem características mais associativas, de contribuição com o meio-campo e até mesmo de infiltração na área como falso 9.

Para a posição de referência no ataque, Facundo Barceló e Saulo Mineiro, artilheiros do Ceará na Série B, com quatro gols cada, disputam posição. O uruguaio passou em branco contra o Avaí e teve atuação apagada, principalmente pela falta de criatividade da equipe no primeiro tempo. Na entrevista pós-jogo, Condé revelou que o cansaço resultou na saída do camisa 31 do confronto.

“Barceló iniciou, teve que sair no intervalo, acusando desgaste”, disse o treinador. Apesar da saída no confronto, o atacante está realizando atividades em Porangabuçu e não deve ser problema diante do Botafogo-SP.



Os centroavantes têm características diferentes. Barceló é um atleta mais de área, com capacidade para fazer pivô, enquanto Saulo Mineiro tem a velocidade como principal característica, sobretudo para ganhar duelos com os zagueiros adversários. Além disso, permite que, caso Condé opte por Aylon na ponta, os atletas tenham mais trocas de posição durante o confronto.

Diante do Botafogo-SP, o Ceará buscará retornar à primeira página da tabela de classificação — isto é, entre os dez primeiros colocados. Contra a quarta pior defesa da Série B, o Vovô terá a oportunidade, perante o torcedor, de melhorar o aspecto ofensivo, que vem sendo um problema, principalmente pela falta de chances claras criadas.