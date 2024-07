Andrey explica saída do Coritiba e recusa a proposta de Portugal para acertar com Ceará

Foto: Lucas Silva/O POVO Volante Andrey foi apresentado oficialmente pelo Ceará nesta quarta-feira, 24

Apresentado oficialmente à imprensa ontem, o volante Andrey, que já estreou na vitória por 1 a 0 sobre o Avaí, na última sexta-feira, 19, explicou a saída do Coritiba e revelou que recusou proposta de um time português para acertar com o Ceará.

Durante a coletiva, o camisa 98 ainda pontuou o desejo de dar continuidade à trajetória no Alvinegro após o encerramento do vínculo de empréstimo. O contrato com o Vovô tem duração até o final deste ano, enquanto o acordo com o Coxa, que o emprestou aos cearenses, vai até 2025.

“No Coritiba, foram tratados algumas coisas comigo e negociado também. Desde a virada do ano (2023 para 2024), eles conversaram comigo e disseram que o meu salário ficou alto para a Série B e que era para buscar outro clube para jogar. Surgiram algumas opções, mas não quis ir. Ficou sem ambiente no clube. Quando surgiu a oportunidade de vir para o Ceará, um clube de massa, aceitei na hora, porque era o que estava precisando”, iniciou.

“Tive uma proposta de Portugal e do Ceará. Quando chegou a do Ceará, não pensei duas vezes. É uma equipe de muita camisa, torcida enorme. Queria estar aqui, vestir a camisa e estou muito preparado para estar ajudando, dar alegria para o torcedor e colocar o Ceará no lugar que merece, que é a Série A”, completou.

Além da torcida, Andrey expôs que avaliou o elenco do Ceará e a comissão técnica antes de aceitar o desafio. De acordo com o meio-campista, o Vovô tem um grupo qualificado para conquistar o acesso à Série A.

“Quando vi o Ceará, ele estava na 14ª posição. O futebol brasileiro é muito pequeno, jogamos contra jogadores e vemos as qualidades. Quando vi o elenco, vi que não merecia estar na colocação que estava. É um elenco com qualidade, novo, de jogadores que enfrentei outras vezes e sempre tiveram destaque pelos seus clubes. Vi, também, o treinador (Léo Condé), que havia acabado de fazer um grande ano pelo Vitória. O Lucas (Drubscky, executivo de futebol), que trabalhei (no Coritiba), é um cara muito profissional. Essas são as qualidades do Ceará”, disse.