Fortaleza empata com Criciúma e iguala campanha histórica do 1º turno de 2021

Foto: CAIO MARCELO/ISHOOT/ESTADÃO CONTEÚDO Jonathan e Lucas Sasha disputam lance no jogo Criciúma x Fortaleza, no Heribeto Hülse, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024

Em duelo atrasado da terceira rodada, o Fortaleza buscou o empate contra o Criciúma na noite de ontem, no estádio Heriberto Hülse, e igualou a campanha histórica do primeiro turno de 2021, quando somou 33 pontos antes da segunda metade da Série A. Com o resultado, o Leão chegou ao quinto jogo de invencibilidade no certame.

O primeiro tempo do Fortaleza foi de altos e baixos. Taticamente, a decisão de Vojvoda em utilizar Machuca na posição de Pochettino não funcionou. A troca entre os argentinos enfraqueceu o meio-campo do Leão do Pici, sobretudo na fase defensiva, e proporcionou ao Criciúma certa comodidade para trocar passes e construir jogadas na zona intermediária do gol defendido por João Ricardo.

O recorte inicial do jogo gerou uma falsa impressão de que o Fortaleza iria pressionar o Criciúma. A equipe cearense, com linhas altas de marcação, adotou uma postura agressiva sem a bola e criou dificuldades para os donos da casa, mas a ideia não se sustentou por muito tempo. Com cerca de dez minutos, o Tigre tomou conta das ações e passou a ditar o ritmo do duelo.

A superioridade do Criciúma se manteve por quase todo o primeiro tempo. Entre as várias tentativas de cruzamentos e arremates a longa distância, o Tigre conseguiu abrir o placar aos 20 minutos, em jogada ensaiada em cobrança de escanteio. No lance, Trauco, da entrada da área, finalizou com categoria sem deixar a bola cair no chão e contou com desvio de Sasha no meio do caminho antes de estufar as redes.

O Tricolor do Pici voltou a melhorar somente nos minutos finais, quando criou suas oportunidades mais claras na partida até então. Lucero, aos 40, ficou cara a cara com o goleiro Gustavo, mas desperdiçou a chance após tentar marcar de cobertura. Tinga, pouco tempo depois, quase empatou em finalização de fora da área, enquanto Pikachu, já nos acréscimos, teve chance de ouro.

No retorno para o segundo tempo, Vojvoda foi recompensado pela sua ousadia. O treinador argentino colocou Marinho no lugar de Titi, transformou Tinga em zagueiro e Pikachu em lateral, e pôs Renato Kayzer na vaga de Machuca. A resposta do time em campo às mudanças se mostrou positiva: o Leão se tornou mais propositivo, objetivo e perigoso com a bola. O Criciúma, por outro lado, se viu dominado no jogo.

Em noite inspirada, Marinho conseguiu ter impacto positivo no desempenho do Tricolor. Foi por meio do atacante, inclusive, que surgiu o gol de empate da equipe cearense. Após sofrer falta, o próprio camisa 11 cobrou, Lucero dividiu com o defensor do Criciúma, que desviou a bola e tirou a chance de defesa do goleiro Gustavo.

Mesmo com o placar igualado, o Leão não diminuiu o ritmo. Acertou bola na trave e empurrou o Criciúma contra sua própria meta, mas ficou por isso mesmo. Empate importante e que fortalece a boa campanha que o Tricolor vem protagonizando nas últimas dez rodadas.



Criciúma 1x1 Fortaleza



Criciúma

4-4-2: Gustavo; Jonathan (Eliédson), Rodrigo, Wilker Ángel e Miguel Trauco; Newton, Meritão (Marquinhos Gabriel), Marcelo Hermes e Fellipe Mateus (Walisson Maia); Arthur Caíke (Bolasie) e Éder (Felipe Vizeu). Téc: Cláudio Tencati

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga (Dudu), Brítez, Titi (Marinho) e Felipe Jonatan; Pedro Augusto (Rossetto), Lucas Sasha e Machuca (Renato Kayzer); Moisés, Lucero e Pikachu (Cardona). Téc: Vojvoda

Local: Heriberto Hulse, em Criciúma/SC

Data: 24/7/2024

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro/RS

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi/RS e Tiago Augusto Kappes Diel/RS

Cartões amarelos: Pedro Augusto (FOR)

Gols: 20min/1ºT - Trauco (CRI) e 17min/2ºT - Lucero (FOR)