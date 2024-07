Adriana Doce se declara ao Ceará após vitória na estreia do handebol feminino em Paris

Foto: Aris MESSINIS / AFP Adriana Cardoso comemora gol no jogo Brasil x Espanha no handebol feminino das Olimpíadas 2024

Uma das integrantes do quinteto cearense presente nas Olimpíadas, Adriana Cardoso, também conhecida como Doce, comemorou a estreia com vitória da seleção brasileira de handebol feminino sobre a Espanha, ontem, por 29 a 18. A jogadora, inclusive, balançou as redes das europeias no triunfo.

Em entrevista exclusiva ao correspondente do O POVO em Paris, Victor Pereira, após o ótimo resultado, a ponta afirmou que é preciso comemorar o resultado, mas também é necessário virar a chave rapidamente para o próximo duelo, no domingo, 28, contra Hungria, às 9 horas (de Brasília).

"É difícil, as emoções continuam à flor da pele. Eu estou muito feliz, fazia tempo que nós não ganhávamos da Espanha, estava um pouco engasgado e hoje (quinta-feira) deu certo", revelou Adriana. "Hoje a gente tem que festejar um pouco, celebrar esse feito, ganhar da Espanha depois de dez anos, mas depois já é foco total no próximo jogo, que é contra a Hungria", pontuou.

Sobre a oportunidade de representar o Ceará em Paris, Doce agradeceu a torcida e se declarou para o Estado. "Quero agradecer muito. Minha família mora ainda em Fortaleza. Eu sou cearense e gosto muito, gosto do 'cuscuzinho', gosto da tapioca. Eu trouxe para cá essa alegria cearense, esse calor que nós temos, e eu estou orgulhosa de representar esse Estado que é tão bonito".

“É sempre uma honra e orgulho poder representar o meu país e meu Estado. Ainda mais em um evento esportivo dessa magnitude. É realizar um sonho. Faz um tempo que saí do Ceará, mas o Ceará está dentro de mim e levo ele comigo a tudo que vou”, disse a atleta.

Além de Adriana, outros quatro atletas completam a lista de cearenses em Paris: Manoel Messias e Vittoria Lopes, no triatlo; Matheus Lima, no atletismo; Thiago Monteiro, no tênis.