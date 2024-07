Brasil vence Nigéria por 1 a 0 na estreia do futebol feminino nas Olimpíadas

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Gabi Nunes garantiu o triunfo brasileiro

A seleção brasileira de futebol feminino iniciou a busca por medalha nas Olimpíadas de Paris-2024 com um triunfo por 1 a 0 diante da Nigéria. No estádio de Bordeaux, na tarde de ontem, Gabi Nunes foi responsável pelo único gol, aos 37 minutos do primeiro tempo, após passe magistral de Marta.

"Quem sabe a minha história, sabe o quanto eu queria estar aqui nesse momento. Minha família sabe, meus amigos sabem, e estou muito feliz, queria agradecer a Deus e a esse grupo, que é tão maravilhoso", celebrou a autora do gol da Amarelinha.

Em campo, a partida se desenhou, inicialmente, com poucas oportunidades para as duas equipes, que se estudavam taticamente, mas a Nigéria foi a primeira a melhor se arriscar nas finalizações. Aos 15 minutos, a camisa 10, Ucheibe, experimentou bons arremates à meta de Lorena, que fez grandes defesas.

O time africano também tentou concluir as jogadas pelo alto, que é um dos pontos fracos do Brasil, mas a zaga verde e amarelo levou a melhor.

No ataque, as dificuldades da equipe comandada por Arthur Elias, nos minutos iniciais, eram ultrapassar a última linha de marcação nigeriana, mas o obstáculo foi superado após os 25 minutos, quando finalmente passou a assustar a goleira Okeke. Ainda no primeiro tempo, Marta chegou a balançar as redes, mas o tento foi anulado por impedimento na jogada.

Aos 37 minutos, no entanto, a maior jogadora de todos os tempos deu um belo passe longo para Gabi Nunes, que conseguiu finalizar e abrir o placar para o Brasil. A partir da vantagem construída, a equipe conseguiu crescer no jogo.

Em um dia de grande atuação, além do gol anulado e da assistência cedida, Marta chegou a colocar uma bola na trave no segundo tempo, em um cruzamento aos 14 minutos.

Com o resultado, o time comandado por Arthur Elias assume a segunda posição do Grupo C, atrás da Espanha, que, no início da manhã, venceu o Japão por 2 a 1. A seleção europeia leva vantagem no número de gols marcados.

O Brasil volta a campo, pela segunda rodada da fase de grupos do futebol feminino, no próximo domingo, 28. Às 12 horas (horário de Brasília), a seleção brasileira enfrenta o Japão, no Parc des Princes.

"Claro, que temos muito o que melhorar, é o primeiro jogo, tem a ansiedade, mas estou muito feliz de ajudar o time. Não tenho o que expressar, só alegria e agradecer a Deus e a cada menina que correu até o final e lutaram até o final por essa vitória", disse Gabi Nunes.