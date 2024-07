Ceará domina Botafogo-SP, vence no Castelão e encosta no G-4 da Série B

Foto: BAGGIO RODRIGUES/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Erick Pulga voltou a balançar as redes no triunfo alvinegro

O Ceará dominou o Botafogo-SP na Arena Castelão, ontem à noite, ao vencer por 4 a 1, com gols de Erick Pulga, Saulo Mineiro, Aylon e Lourenço, diante de mais de 18 mil alvinegros nas arquibancadas. Alexandre Jesus descontou para a Pantera.

Em campo, Léo Condé manteve a base do time. No ataque, Pulga e Saulo retornaram após desfalcarem a equipe contra o Avaí, mas com mudança no posicionamento: Aylon virou centroavante, enquanto o camisa 73 atuou na ponta-direita.

Encurralando o Botafogo-SP na saída de bola, encurtando o espaço e retirando as opções de passe, o Ceará dominou o meio-campo e viu Lucas Mugni conduzir o elenco à vitória. Dos três gols, o argentino da camisa 10 participou de dois, com pré-assistência e assistência.

Os cearenses abriram o marcador aos 22 minutos, após cobrança de falta cruzada de Lourenço. Erick Pulga, na segunda trave, desviou para o gol.

A vantagem no placar deu tranquilidade, mas não diminuiu o ritmo imposto pelo Vovô. No minuto seguinte, aos 23, Lucas Mugni acionou Matheus Bahia na esquerda e o lateral cruzou rasteiro para Saulo Mineiro ampliar.

Antes, inclusive, o camisa 73 havia marcado, mas a arbitragem impugnou o lance por impedimento na construção da jogada.

O terceiro tento saiu aos 31, após saída errada do Botafogo-SP. Mugni recebeu na esquerda, acionou Aylon nas costas da marcação e o camisa 11 finalizou na saída de Michael.

A elástica vantagem gerou, em determinado momento, um "relaxamento" do Vovô em campo. Isso resultou, inclusive, no tento da Pantera, aos 42 minutos, após vacilo de David Ricardo e Richard, que não se anteciparam para impedir a cabeçada de Alexandre Jesus na área.

No lance seguinte, aos 44, o time paulista quase chegou ao segundo gol, com João Costa arrematando de média distância, à direita de Richard.

A equipe de Léo Condé manteve a postura dominante no segundo tempo e, logo aos 10 minutos, chegou ao quarto gol, após Lourenço receber de Saulo Mineiro e finalizar no canto direito de Michael.

Antes, o camisa 73 havia servido Aylon, mas o centroavante cabeceou à direita do arqueiro da Pantera.

O Vovô ainda teve a oportunidade de marcar o quinto aos 23 minutos, com Matheus Bahia e Aylon, mas Michael conseguiu intervir. O Botafogo-SP, por sua vez, não conseguiu reagir durante a etapa decisiva e deixou o campo com mais uma derrota.

Com a vitória, o Ceará chega aos 25 pontos, ficando a dois do G-4, e salta cinco posições na tabela de classificação, passando a ocupar a 8ª posição.

Ceará 4x1 Botafogo-SP

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia (Paulo Victor); De Lucca, Lourenço (Jean Irmer) e Lucas Mugni (Recalde); Aylon, Erick Pulga (Raí Ramos) e Saulo Mineiro (Lucas Rian). Téc: Léo Condé

Botafogo-SP

4-3-3: Michael; Matheus Costa, Fábio Sanches, Lucas Dias e Jean Victor; João Costa, Gustavo Bochecha (Carlos Manuel) e Douglas Baggio (Patrick Brey); Emerson Negueba, Alexandre Jesus e Jonas Toró (Pedro Severino). Téc: Paulo Gomes

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 25/7/2024

Árbitro: Bruno Mota Correia/RJ

Assistentes: Lilian da Silva Fernandes Bruno/RJ e Julio Cesar Souza Gaudencio/RJ

Gols: 21min/1ºT - Erick Pulga, 23min/1ºT - Saulo Mineiro, 32min/1ºT - Aylon e 9min/2ºT - Lourenço (CEA); 42min/1ºT - Alexandre Jesus (BOT)

Cartões amarelos: Rafael Ramos, Lucas Mugni e Jean Irmer (CEA); Lucas Dias (BOT)

Público total: 18.262 presentes/R$ 224.307,00