Tinga é dúvida, e Fortaleza pode ter problema no lado direito contra o São Paulo

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Tinga é titular absoluto do Tricolor

Após conquistar um ponto importante contra o Criciúma, fora de casa, Vojvoda não terá muito tempo livre de preparação visando o próximo compromisso do Fortaleza na Série A, diante do São Paulo, amanhã, na Arena Castelão.

Para o duelo, embora conte com um retorno no sistema defensivo — Kuscevic, após suspensão —, o treinador talvez tenha que lidar com um desfalque de peso: o lateral-direito Tinga, titular absoluto e capitão do time.

O camisa 2 é dúvida após ser substituído contra o Tigre e pode desfalcar o Tricolor do Pici pela primeira vez no Campeonato Brasileiro desta temporada. Homem de confiança de Vojvoda, Tinga atuou em todos os 18 jogos que a equipe cearense disputou no torneio. Nesta sequência, o lateral só não foi titular em um confronto, na estreia do Leão, exatamente contra o São Paulo, no Morumbis.

Em todos os outros 17 embates, além de ter sido escalado entre os 11 iniciais, Tinga contabilizou alta minutagem, completando praticamente todas partidas. O único jogo em que foi substituído aconteceu diante do Criciúma, quando deixou o campo por questões físicas para a entrada de Dudu, já nos acréscimos do segundo tempo — situação que deixa sua presença incerta contra o São Paulo.

A capacidade de cumprir mais de uma função em campo é outro ponto que pesa a favor de Tinga. Contra o Tigre, por exemplo, Vojvoda, na ocasião em desvantagem no placar, sentiu-se confortável em trocar Titi por um atacante e utilizar o lateral como zagueiro. Caso não tenha o camisa 2 à disposição, o comandante argentino terá de pensar em uma solução.

A mais natural, sem dúvidas, seria a entrada de Dudu na vaga. Apesar de ser, na teoria, o reserva imediato de Tinga, o jogador não tem tido muitas oportunidades no Brasileirão com Vojvoda. Dos 13 jogos que foi relacionado, o atleta entrou em campo apenas duas vezes, ambas já nos minutos finais.

Não à toa, o departamento de futebol do Leão está no mercado da bola em busca de um lateral-direito. De forma recente, o Fortaleza chegou a ficar próximo de acertar a contratação por empréstimo de Andrés Herrera, do River Plate-ARG, mas o lateral argentino optou pelo mercado norte-americano.

Assim, Vojvoda pode optar por outro caminho. Brítez como lateral-direito é uma opção que o treinador já utilizou diversas vezes mediante a ausência de Tinga. Uma mudança de esquema tático também é viável. Como terá Kuscevic de volta — o que significa todos os zagueiros do elenco disponíveis –, o comandante pode estruturar o Leão no 3-5-2, com Pikachu ou Marinho de ala.