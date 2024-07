Ceará volta à disputa pelo acesso e depende apenas de si para alcançar meta de Condé

Foto: Israel Simonton/CearaSC Matheus Felipe é titular absoluto na zaga alvinegra

O Ceará se recolocou na briga pelo acesso à elite do Campeonato Brasileiro. Diante do Botafogo-SP, na última quinta-feira, 25, venceu por 4 a 1 e diminuiu a distância para o G-4 da Série B de cinco para dois pontos.

O triunfo ainda aproximou o Alvinegro de Porangabuçu da meta estabelecida por Léo Condé após a derrota para o Paysandu, de encerrar o primeiro turno com 28 pontos. Atualmente com 25, ocupando a oitava colocação, o Vovô está a uma vitória de atingir a marca.

Pela frente, na reta final desta etapa da competição, ainda terá o América-MG, amanhã, no Independência, em Belo Horizonte (MG), e o Guarani, na Arena Castelão.

“Temos como meta encerrar o primeiro turno entre os dez primeiros e depois fazer um segundo turno forte para nos colocarmos em condições de brigar pelo acesso. A competição é difícil, tem boas equipes. […] Realmente, vislumbrávamos terminar entre 27 e 28 pontos, no mínimo. É um número que pode nos colocar entre os dez primeiros na virada do turno, mas é claro que vamos a Belo Horizonte com essa possibilidade de voltar com um bom resultado para terminar o turno em uma condição ainda melhor. Vamos trabalhar para isso”, disse o treinador alvinegro, na entrevista após a vitória sobre a Pantera.

Para além da pontuação, a equipe cearense demonstrou evolução. Embora tenha enfrentado um adversário fragilizado, que não vencia há cinco partidas, mostrou imposição e dominou o Botafogo-SP, sem sofrer sustos. O confronto ainda serviu para mostrar o repertório ofensivo de Léo Condé, que vinha deixando a desejar nos duelos contra Santos, Paysandu e Avaí.

As chances de acesso do Vovô aumentaram com o resultado. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Ceará tem 21,7% de probabilidade de subir à Série A. Há duas rodadas, tinha pouco mais de 8%.

Para seguir no pelotão de cima, é necessário consistência. Ou seja, o Alvinegro precisará emplacar uma sequência sem derrotas para superar os concorrentes.

Contra o América-MG, o time de Porangabuçu precisará superar o bom desempenho como mandante do Coelho. Em nove partidas em Belo Horizonte, o escrete mineiro conquistou seis vitórias e três empates. Dos 28 pontos na competição, foram 21 (75%) conquistados atuando em solo mineiro.

O Ceará, por sua vez, tenta emplacar a segunda vitória seguida como visitante, algo que só aconteceu em uma oportunidade neste ano, entre 9 e 24 de março, quando registou três triunfos consecutivos. Em 2024, o Vovô disputou 18 partidas fora de casa, somando seis vitórias, cinco empates e sete derrotas. O aproveitamento é de 42,5%.