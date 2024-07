Editoria de Esportes do O POVO tem André Bloc e Lucas Mota como novos editores-chefes

Foto: Fco Fontenele/O POVO e Divulgação/Lucas Mota Os jornalistas André Bloc e Lucas Mota serão editores-chefes de Esportes

A editoria de Esportes do O POVO passa por mudanças no comando. Fernando Graziani deixa o cargo de editor-chefe após uma década para se dedicar às colunas no impresso e no O POVO+, e à Rádio O POVO CBN, além da produção de conteúdo multiplataforma. André Bloc, que comandava o núcleo de Cidades ao lado de Tânia Alves, retorna ao Esportes para chefiar a editoria ao lado de Lucas Mota.

Fernando Graziani segue como âncora no programa Esportes do POVO, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 11 horas às 12 horas, nas Rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no canal do O POVO no YouTube e no Canal FDR.

O jornalista também passou a integrar a equipe de comentaristas da Rádio O POVO CBN nas transmissões dos jogos das equipes cearenses. Já a coluna seguirá com publicação de segunda a sábado no impresso do O POVO, com notas exclusivas para assinantes do O POVO+, plataforma digital de streaming do O POVO.

“Deixo a gestão da editoria com muita gratidão e um orgulho imenso do trabalho realizado, dos resultados alcançados e na certeza de que Lucas Mota e André Bloc são as pessoas certas para o comando, com muita energia e talento para fazer jornalismo de qualidade. Minha vontade de me dedicar mais aos textos da coluna, comentários, além dos jogos e ao programa da rádio era grande e foi uma transição muito tranquila, com apoio irrestrito da direção de redação e da presidência”, comentou Graziani.

Fernando Graziani Crédito: opovo mais FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 05-12-2023: Fernando Graziani no Esporte O Povo CBN na Rádio. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) Crédito: Samuel Setubal Fernando Graziani apresenta o Esportes do Povo Crédito: Samuel Setubal Fernando Graziani Crédito: opovo

Há 15 anos no O POVO, André Bloc retorna à editoria de Esportes em novo cargo. A trajetória na profissão foi iniciada em 2009, como estagiário do Vida&Arte. Em 2011, virou repórter e, cinco anos depois, tornou-se redator da Primeira Página do impresso.

Em 2018, logo antes da Copa do Mundo da Rússia, o jornalista assumiu o cargo de editor-adjunto de Esportes, onde trabalhou com Fernando Graziani e Lucas Mota. Deixou a editoria no fim de 2021, para assumir o cargo de editor-chefe de Cidades, equipe que comandava ao lado de Tânia Alves.

"É uma volta para a casa onde aprendi a gerir uma equipe de jornalistas, onde cresci e me encontrei como profissional. Chego em um time novo, multimídia, talentoso e capacitada com brilhantismo pelo Graziani nessa década. O objetivo é crescer, tal qual os clubes cearenses fizeram nos últimos anos", pontua André Bloc, que, desde 2021, assina no O POVO uma coluna sobre diversidade sexual no esporte. Os textos são publicados semanalmente às quartas-feiras.

Além da volta de André Bloc, o Esportes será comandado por Lucas Mota, que passa também a ser editor-chefe.

"O Graziani deixa um legado de jornalismo esportivo mais analítico, e seguimos firmemente com esse compromisso de oferecer uma cobertura detalhada e aprofundada de todos os aspectos do mundo esportivo. Estamos determinados a diversificar e ampliar nossa presença no campo digital. Vamos investir em novas formas de engajamento nas redes sociais, trazendo conteúdos inovadores e dinâmicos, que dialoguem diretamente com o público. Queremos estar onde nossos leitores estão, oferecendo uma experiência rica e envolvente", ressaltou Lucas Mota.