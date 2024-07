Ferroviário enfrenta CSA no PV em confronto direto para sair do Z-4 da Série C

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Douglas Dias voltou a ser titular na meta coral

Na reta final da Série C, o Ferroviário vai receber o CSA-AL, no estádio Presidente Vargas, na noite de hoje, às 19h30min, pela 15ª rodada. Na tabela da competição, apenas dois pontos e dois outros times — Sampaio Corrêa e Confiança — separam as equipes.

Na 18ª colocação, uma vitória pode tirar o Tubarão da zona de rebaixamento. Contudo, mesmo vivendo uma situação parecida, o clube alagoano vive um momento mais positivo, tendo a sexta melhor campanha nos últimos cinco jogos.

Contando com o apoio da torcida coral, o time da Barra do Ceará disponibilizou ingressos promocionais, além de "tickets extras" para os torcedores que comprarem antecipadamente.

Para a partida, o treinador Paulinho Kobayashi terá desfalques importantes. Dois de seus volantes, Marciel e Lincoln, estão suspensos. O primeiro foi expulso no empate contra Confiança, na última segunda-feira, 22. Na mesma partida, Lincoln completou a série de três cartões amarelos, ainda no banco de reservas.

Com isso, o treinador deve manter uma formação parecida, com uma linha de cinco jogadores na fase defensiva. Ernandes e Robson devem compor dupla de volantes. No setor ofensivo, o trio Ciel, Marcelinho e Nicholas deve ser mantido, ainda que Gabryel também possa começar entre os titulares.

Por sua vez, o técnico Higo Magalhães deve seguir utilizando uma 4-4-2, mas terá dois desfalques. Na defesa, Matheus Nunes foi expulso no confronto ante o Remo, quando o CSA foi derrotado por 2 a 1. Naquela ocasião, o volante Gustavo Nicola recebeu o terceiro amarelo e também não viajou a Fortaleza.

De volta ao PV após arrancar um empate do Confiança longe de seus domínios, o Ferroviário só terá mais três jogos em casa até o fim da competição. Longe da capital cearense, o Tubarão não venceu nenhuma no torneio, aumentando a importância dos jogos diante de sua torcida.

Em entrevista coletiva após o último jogo, Kobayashi analisou de maneira positiva a partida do Tubarão e ressaltou a importância do ponto somado fora de casa. “Se nós tivéssemos conseguido sempre um ponto fora de casa, nós não estaríamos nesta situação. É um ponto que lá na frente pode nos ajudar. Conseguimos fazer um jogo diferente dos outros. Poderíamos ter saído com a vitória, mas infelizmente não conseguimos”, disse o treinador.