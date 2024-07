Fortaleza recebe São Paulo no Castelão em confronto direto pelo G-4 da Série A

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Bruno Pacheco deve voltar à lateral do Leão

Com expectativa de bom público, o Fortaleza recebe o São Paulo hoje, às 21h30min, na Arena Castelão, em duelo que marca o primeiro jogo do returno da Série A. A partida entre os tricolores é um confronto direto na tabela de classificação, já que apenas um ponto separa o Leão do time paulista.

Dono da melhor campanha do Brasileirão nas últimas nove rodadas, o time comandado por Vojvoda chega com a confiança elevada. Além da boa fase dentro de campo, outro fator que aumenta a expectativa da torcida é o desempenho quase impecável do Leão como mandante — condição em que está invicto e soma sete vitórias consecutivas no certame.

Segundo a parcial divulgada ontem, mais de 33 mil pessoas já garantiram presença no Gigante da Boa Vista. O Tricolor do Pici iniciou o check-in na última quinta-feira, 25, e lançou ingresso com preço promocional, a partir de R$ 20.

Rival do Fortaleza, o São Paulo vem de dois empates seguidos na Série A e precisa vencer no Castelão para tentar retomar o posto no G-4. Na competição, o Tricolor do Morumbi tem sido um visitante “indigesto” e possui a quarta melhor campanha, com três vitórias, três empates e três derrotas. Ou seja, 44% de aproveitamento.

No histórico recente do embate, a vantagem é toda do Fortaleza. O escrete vermelho-azul-e-branco não perde para o São Paulo desde 2021 — o último revés aconteceu na Série A de 2020. Neste recorte contra o clube paulista, foram nove encontros, cinco vitórias para o Leão e quatro empates. No primeiro turno do Brasileiro deste ano, inclusive, a equipe cearense venceu o rival no Morumbis por 2 a 1.

Um detalhe interessante é que a partida de hoje marca o reencontro entre os treinadores argentinos Vojvoda e Zubeldía, rivais na final da Copa Sul-Americana de 2023. Naquela ocasião, o atual comandante do São Paulo estava à frente da LDU, do Equador, e acabou levando a melhor na decisão continental contra o Leão.

Será a terceira vez que os compatriotas se enfrentarão e ambos possuem tabus que podem ser quebrados. Pelo lado de Vojvoda, é a chance de vencer Zubeldía pela primeira vez, já que, em 2018, quando comandava o Talleres-ARG, também foi derrotado pelo colega, à época treinador do Lanús.

Já para Zubeldía, é a oportunidade de fazer com que o São Paulo vença o Fortaleza de Vojvoda pela primeira vez, tendo em vista que o treinador do Leão nunca perdeu para o clube paulista durante sua passagem pelo Pici.

Para o confronto, Vojvoda não terá nenhuma nova baixa, que devem seguir sendo Martínez e Calebe. Por outro lado, Breno Lopes, Hércules e Kuscevic retornam após suspensão. O São Paulo não poderá contar com Lucas Moura, referência do time. O meia levou o terceiro amarelo na rodada anterior e está fora do jogo.

Fortaleza x São Paulo

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Tinga (Brítez), Kuscevic, Cardona e Bruno Pacheco; Matheus Rossetto, Hércules e Pochettino; Breno Lopes, Lucero e Pikachu. Téc: Vojvoda

São Paulo

4-2-3-1: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Wellington Rato (Erick), Luciano e Ferreira; Calleri. Téc: Zubeldía

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 27/7/2024

Horário: 21h30min

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa-Fifa/RJ e Douglas Pagung/ES

VAR: Igor Júnior Benevenuto de Oliveira-VAR-Fifa/MG

Transmissão: TV Globo, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO