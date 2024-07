Brasil perde para a França na estreia do basquete masculino em Paris 2024

Foto: SAMEER AL-DOUMY/AFP Os brasileiros voltam à quadra para enfrentar a Alemanha na próxima terça-feira, 30

O Brasil perdeu ontem para a anfitriã França, que foi apoiada por mais de 30 mil pessoas em Lille, na estreia da seleção masculina de basquete nos Jogos Olímpicos de Paris. Em jogo válido pela primeira rodada do Grupo B, a equipe de Aleksandar Petrovic foi derrotada por 78 pontos a 66. Os franceses foram liderados por Victor Wembanyama, estrela da NBA.

Os brasileiros voltam à quadra para enfrentar a Alemanha na próxima terça-feira, 30. Durante o primeiro tempo, o Brasil ainda conseguiu estar na frente placar em grande parte da etapa inicial.

Todavia, um pouco antes do intervalo, a equipe francesa aproveitou as falhas e conseguiu virar, com uma vantagem de três pontos.

Vale destacar que os dois primeiros colocados de cada um dos três grupos, além dos dois melhores terceiros lugares, avançam diretamente para as quartas de final.

No outro jogo do Grupo B, a Alemanha, atual campeã mundial, confirmou o favoritismo e bateu o Japão por 97-77.

O jogo

A seleção brasileira jogou bem e lutou até o fim pela vitória, mas a força física dos franceses acabou fazendo a diferença.

O gigante Wembanyama, de 2,24 metros e apenas 20 anos, terminou a partida com 19 pontos, assim como o capitão francês, Nico Batum.

A primeira jogada do duelo foi uma mostra do que viria a seguir. 'Wemby', que joga no San Antonio Spurs da NBA, acertou uma cesta de três e Marcelinho Huertas se infiltrou pela defesa da França para marcar dois pontos para o Brasil.

Aos 41 anos, Marcelinho, que pediu para voltar à seleção no Pré-Olímpico, se tornou o segundo jogador de basquete mais velho a disputar uma edição de Jogos Olímpicos.

Com sua liderança, o Brasil chegou a abrir 12 pontos na frente no início do segundo quarto, mas não conseguiu segurar a vantagem. Os cestinhas da equipe foram Léo Meindl e Cristiano Felicio, ambos com 14 pontos. Marcelinho anotou 11.