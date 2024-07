Eliminada das Olimpíadas, Nathalie competiu com tumor no cóccix e será operada

Foto: Gaspar Nóbrega/COB Atleta Nathalie Moellhausen em ação nos Jogos Olímpicos Paris 2024

A brasileira Nathalie Moellhausen competiu nas Olimpíadas 2024, em Paris, com um tumor no cóccix. Ontem, ela foi eliminada da espada feminina de esgrima pela canadense Ruien Xiao, por 15 a 11, e passou mal durante o combate.

Horas antes de fazer sua estreia nos Jogos Olímpicos, a atleta revelou que precisou ser internada às vésperas da luta. Ela, porém, não havia revelado o problema de saúde.

A espadachim, contudo, foi diagnosticada com um tumor nas costas, na altura do cóccix pouco antes do torneio. Por se tratar de um tumor benigno, seu médico a liberou para competir. Ela agora passará por cirurgia, que deve ocorrer na semana que vem.

O estado de saúde de Nathalie durante a luta contra Ruien Xiao foi alvo de muita preocupação. Ela passou mal a um minuto e meio do final do combate, ficou sentada no chão e precisou receber atendimento médico.

A brasileira conseguiu se recuperar para o final do combate e chegou a tirar três pontos de desvantagem, mas acabou sendo derrotada. A espadachim de 38 anos deixou a prova cambaleando.

Campeã mundial em 2019, Nathalie Moellhausen era favorita para a luta, mas volta ser eliminada nas Olimpíadas. A atleta disputou o torneio pela quarta vez, a terceira defendendo o Brasil. Em sua primeira participação, em Londres, ela representou a Itália.