George e André estreiam no vôlei de praia em Paris com vitória sobre dupla marroquina

A dupla brasileira do vôlei de praia formada por George Wanderley e André Stein estreou com vitória neste sábado (27), nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Aos pés da Torre Eiffel, George e André venceram a dupla marroquina Abicha/Elgraoui, por 2 sets a 0, parciais de 21/18 e 21/10, pelo Grupo D.

Os brasileiros voltam à quadra na próxima segunda-feira, dia 30 de julho, para enfrentar a dupla cubana Díaz/Alayo que venceu em sua estreia na capital francesa, Miles Partain e Andy Benesh por 2 sets a 0.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às oitavas de final. Os terceiros colocados disputam uma repescagem.

Terceiros no ranking mundial, George e André esperam dar ao Brasil a primeira medalha de ouro no vôlei de praia desde a conquistada nos Jogos do Rio de Janeiro-2016 pela dupla Alison e Bruno, mas para isso terão que superar favoritos como os vencedores de Tóquio-2020, os noruegueses Anders Mol e Christian Soerum.