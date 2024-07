Guilherme Cachorrão fica a 26 centésimos de pódio e termina em 5º em final na natação

Foto: Oli SCARFF / AFP Guilherme Cachorrão ficou a 26 centésimos de pódio nos 400m livre na natação em Paris

O Brasil ainda não conseguiu conquistar sua primeira medalha nas Olimpíadas de Paris 2024. Nas finais da natação, Guilherme Costa, o Cachorrão, caiu na água para competir nos 400m livre e terminou a prova na quinta colocação, com tempo de 3min42s76, registrando o melhor desempenho da carreira e ficando a 26 centésimos do pódio.

O brasileiro fez uma grande prova mais cedo no sábado e havia se classificado em primeiro em sua bateria. Na final, porém, não foi páreo para os adversários. Apesar disso, novamente teve bom desempenho e quebrou o recorde sul-americano nos 400m livre masculino.

Lukas Maertens, da Alemanha, ficou com a medalha de ouro ao terminar em 3min41s78. Elijah Winnington, da Austrália, conseguiu a prata ao fechar com 3min42s21, enquanto o sul-coreano Kim Woo-Min garantiu o bronze, com tempo de 3min42s50.

"Eu sabia que teria que crescer muito na metade da prova. Eu apostava muito nos últimos 50 metros. Eu acho que acertei a prova quase inteira, mas faltou ali nos últimos 50. É meu ponto forte, estava confiando muito nisso, e não fiz isso hoje. Eu tive certeza durante a prova que eu ia chegar em segundo quando vi como ela estava se desenhando, mas não consegui fechar da forma que sempre fecho", declarou Guilherme ao SporTV.

Mafê Costa termina em sétimo nos 400m livre feminino



Já nos 400m livre feminino, Maria Fernanda Costa também não conseguiu a primeira medalha do Brasil. A brasileira não conseguiu repetir o bom desempenho da fase classificatória e encerrou na sétima posição, com tempo de 4min03s53.

"Faz parte, não tenho muito o que falar. Vim para cá para disputar, vim aqui para competir. A visão do pódio estava muito clara para mim, não foi nada absurdo, eu poderia estar ali (no pódio). Eu poderia ter entrado mais na prova, mas não foi isso que aconteceu, tenho que analisar, ver o que eu fiz. Eu ainda não cheguei lá, mas essa final só me deu mais certeza que eu posso (chegar no pódio) e que vou estar lá um dia", declarou à TV Globo.

Apesar do resultado, Mafê Costa fez história na natação brasileira feminina. A atleta de 22 anos, quando se garantiu na final, voltou a colocar uma representante brasileira na decisão dos 400m livre feminino depois de 76 anos. A última participante havia sido Piedade Coutinho, em 1948.

Quem ficou com a medalha de ouro nos 400m livre feminino foi a australiana Ariarne Titmus, que conquistou o bicampeonato olímpico ao fechar em 3min57s49. Summer McIntosh, do Canadá, garantiu a prata (3min58s37), e Katie Ledecky ficou com o bronze, com 4min00s86.