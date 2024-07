Ana Sátila termina em 4º na final da canoagem em Paris 2024

Foto: OLIVIER MORIN Brazil's Ana Satila competes in the women's kayak single heats canoe slalom competition at Vaires-sur-Marne Nautical Stadium in Vaires-sur-Marne during the Paris 2024 Olympic Games on July 27, 2024.

A canoísta brasileira Ana Sátila ficou em quarto lugar neste domingo, 28, em Vaires-sur-Marne, e por pouco não conquistou uma medalha na final do caiaque individual slalom (K1) dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Ana Sátila completou a prova em 100s69 na final, que contou com 12 participantes. A mineira de 28 anos lutava por uma medalha inédita.

"Em nenhum momento, eu imaginei terminar em quarto lugar. Eu estava sonhando muito com essa medalha, todos os dias, e eu consegui aproveitar muito, tanto a semifinal quanto a final. Eu estava muito positiva, muito alegre, me sentindo muito bem na água. Foi tão difícil, todos os treinamentos aqui. A gente tem treinado no inverno e trabalhado tão duro", afirmou ela após a prova.

A australiana Jessica Fox conquistou o segundo título olímpico de sua carreira, três anos após triunfar nos Jogos de Tóquio, ficando à frente da polonesa Klaudia Zwolinska (medalha de prata) e da britânica Kimberley Woods (bronze).

Fox, nascida em Marselha e que fala francês fluentemente, é filha de duas lendas do slalom, o britânico Richard Fox e a francesa Myriam Jerusalmi que a treina. Aos 30 anos, ela já soma cinco medalhas olímpicas (duas de ouro, uma de prata e duas de bronze).





Veja o resultado do caiaque individual feminino (K1)