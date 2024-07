Brasil sofre virada nos acréscimos e perde para o Japão no futebol feminino

Foto: BEN STANSALL / AFP Camisa 10 da seleção, Marta passou em branco no duelo contra o Japão

Na segunda rodada do grupo C do futebol feminino nos Jogos Olímpicos de Paris, o Brasil enfrentou uma derrota amarga para o Japão por 2 a 1 no estádio Parque dos Príncipes. O jogo, que parecia sob controle da seleção brasileira até os acréscimos, terminou em virada japonesa com dois gols nos minutos finais.

O Brasil abriu o placar no segundo tempo com Jheniffer, que deu esperanças de uma vitória que parecia iminente. No entanto, o cenário mudou drasticamente nos minutos finais.

Aos 46 minutos, Kumagai marcou de pênalti para o Japão, empatando a partida e colocando pressão sobre a defesa brasileira. A tensão aumentou, e a equipe brasileira, que até então demonstrava solidez, cometeu um erro crucial aos 50 minutos. Tanikawa aproveitou a falha defensiva e marcou o gol da virada, selando a vitória japonesa por 2 a 1.

Com essa derrota, o Brasil, que tinha a classificação nas mãos, agora enfrenta uma situação complicada. A equipe soma três pontos em dois jogos, tendo vencido a seleção da Nigéria na estreia. O próximo desafio será decisivo: a seleção brasileira enfrentará a Espanha, atual campeã mundial, na última rodada, precisando de uma vitória para garantir vaga nas quartas de final.

O jogo contra a Espanha será um verdadeiro teste para a equipe brasileira, que precisará mostrar resiliência e superação para seguir na competição e manter o sonho olímpico vivo.

A partida entre Brasil e Espanha está marcada para a próxima quarta-feira, 31.