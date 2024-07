Fortaleza terá semana livre para recuperar atletas e testar estratégias para enfrentar Cruzeiro

Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC RIO DE JANEIRO-RJ, BRASIL, 11-07-2024: Lucero, atacante do Fortaleza, comemora gol da vitória de 2 a 1 sobre o Flamengo no estádio Maracanã pelo campeonato brasileiro da série A - 2024. (Foto: Matheus Amorim / Fortaleza EC)

Após a vitória diante do São Paulo, na Arena Castelão, que resultou na 11ª partida de invencibilidade do Fortaleza como mandante na Série A do Campeonato Brasileiro, o elenco leonino ganhou três dias de folga. O período de descanso é concedido devido à distância até o duelo contra o Cruzeiro, marcado para o dia 5 de agosto, em Cariacica–ES, pela 21ª rodada do Brasileirão.

A preparação do Tricolor de Aço iniciará na quarta-feira, 31, às 16 horas, no Centro de Excelência Alcides Santos. Para enfrentar a Raposa, Juan Pablo Vojvoda terá o desfalque do volante Hércules, expulso contra o São Paulo por reclamação.

Além disso, o intervalo entre os confrontos pode resultar no retorno de atletas que estão no departamento médico. Ao todo, três atletas estão tratando lesão: o lateral-direito Tinga, o meio-campista Tomás Pochettino e o ponta-esquerda Imanol Machuca. O volante Martínez e o meia-atacante Calebe estão em período de transição.

Contra o Cruzeiro, o Leão do Pici terá a oportunidade de entrar no G-3. Para isso, precisará vencer os mineiros e torcer por um tropeço (empate ou derrota) do Palmeiras. A depender dos resultados da rodada, há possibilidade, ainda, do Fortaleza encerrar a um ponto do líder (Flamengo ou Botafogo) e de abrir até quatro pontos de distância para o G-6.

O confronto é encarado como decisivo, principalmente pela proximidade das equipes na tabela de classificação. Com 36 pontos, o Fortaleza ocupa a 4ª posição, seguido do Cruzeiro, na 5ª colocação, com 35. Ou seja, uma derrota pode fazer com que a equipe de Vojvoda deixe o G-4 da Série A.

Como mandante, a Raposa tem 100% de aproveitamento, tendo conquistado oito vitórias em oito partidas, com 19 gols marcados e cinco sofrido. O Fortaleza, por sua vez, conquistou apenas 25% dos pontos como visitante. Ou seja, terá que ter um desempenho melhor para conseguir superar o Cruzeiro em Cariacica.

Para o duelo, Vojvoda deverá recolocar Juan Martín Lucero como titular. Artilheiro da equipe em 2024, com 22 gols, iniciou na reserva contra o São Paulo, devido à sequência de jogos.

A partida diante do Cruzeiro marcará o 17° encontro entre as equipes na história. A Raposa conquistou oito vitórias, enquanto o Fortaleza saiu vencedor em três oportunidades. O confronto terminou empatado cinco vezes.

Desde o retorno do time mineiro à Série A, são três confrontos, com uma vitória do Fortaleza, uma do Cruzeiro e um empate.