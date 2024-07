Rayssa Leal diz ter passado por maior pressão da vida e valoriza ajuda da terapia no processo

Foto: Kirill Kudryavtsev/AFP Rayssa se tornou a atleta mais jovem a conquistar medalhas em duas olimpíadas

Nova multimedalhista olímpica brasileira mais jovem da história, Rayssa Leal contou, ao fim da final do skate street, que vive a fase de maior pressão de sua vida. A atleta comparou a disputa em Paris 2024, onde conquistou o bronze na tarde deste domingo, 28, com a de Tóquio, em 2021, na qual alcançou a prata. Contudo, a "Fadinha" disse passar por um momento de muitos sentimentos, mas todos felizes. Além disso, valorizou o trabalho de terapia que vem fazendo em suas preparações.

"Nunca teve tanta pressão assim em cima de mim. Eu faço bastante terapia para entender tudo isso. Tudo aconteceu muito rápido para mim e isso me ajudou a entender como me sinto", destacou.

Com apenas 16 anos, a jovem maranhense atingiu mais uma marca emblemática, se tornando a atleta mais jovem a ganhar medalhas em duas olimpíadas.

"Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo agora. É algo surreal [...] Não estou nem conseguindo pensar de tanta felicidade. Muitos pensamentos aqui e todos bons, com certeza", continuou.

Assim como ressaltou na fase classificatória, Rayssa voltou a falar do misto de sentimentos com a torcida presente. Para ela, havia o lado negativo da pressão gerada para agradá-los, mas a motivação vinda das arquibancadas também foi muito importante.

"Mudou muita coisa da última olimpíada para cá. Não teve [em Tóquio] essa galera que teve aqui. Então mudou muita coisa e eu mudei também", completou.

Na prova da tarde deste domingo, 28, as japonesas Coco Yoshizawa e Liz Akama tomaram a dianteira com ouro e a prata, respectivamente. Entretanto, a performance de Rayssa não deixou a desejar, batendo o recorde da modalidade e superando o próprio no mesmo dia – depois superado pela japonesa medalhista de ouro.